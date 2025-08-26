Mercedesz Henger incinta: l’annuncio con il compagno Alessio Salata

Milano, 26 agosto 2026 - Da “Alvin, Alvin, Alvin” alla notizia della maternità: Mercedesz Henger, figlia dell’ex pornostar Eva Henger e dell’imprenditore Riccardo Schicchi, ha annunciato che presto lei e il compagno Alessio Salata diventeranno genitori.

La notizia è stata data, come ormai è consuetudine, attraverso un video sui social network. Video nel quale la coppia viene immortalata nei gesti rituali: l’annuncio di ‘Vi abbiamo tenuto nascosto qualcosa’ - come se poi si dovesse rendere conto ai follower di ogni passo della propria esistenza -, la bella mostra dell’ecografia - quasi a certificare la veridicità di quello che si sta raccontando -, in questo caso anche la collana “chiama angeli” della gravidanza e l’ostensione della tutina da bebè e, dulcis in fundo, il tradizionalissimo bacio da parte di lui del “pancione” di lei. Tutto come da ordinanza. Con gli immancabili commenti di felicitazione da parte di amici e conoscenti più o meno noti.

Sono passati ben nove anni dalla grande paura - della madre Eva, della conduttrice Alessia Marcuzzi e di tutto il pubblico – all’Isola dei Famosi 2016, ma ancora oggi per moltissimi italiani il nome di Mercedesz Henger è indissolubilmente legato a quell’”Alvin, Alvin, Alvin” carico di tensione e preoccupazione ripetuto velocemente proprio dalla conduttrice all’indirizzo dell’inviato in Honduras per un’apnea della figlia di Eva Henger che visivamente stava assomigliando a qualcosa di molto più pericoloso.

E sono passati anche diversi anni dagli scambi di accuse con Lucas Peracchi e dai dissapori con mamma Eva, l’allora fidanzato della ragazza. Oggi Mercedesz Henger è cresciuta e, sembra, anche finalmente serena. Fra poco sarà anche mamma.