Mercedes Concept CLA. La berlina sportiva che riconosce il respiro di un neonato a bordo

Una bellissima berlina sportiva. Mercedes Concept CLA anticipa da vicino il futuro delle ’Entry Luxury’, i prossimi modelli della Casa. Classe nello stile di esterni e interni, proporzioni, ma soprattutto la piattaforma elettrica a Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), che anticipa una famiglia di quattro modelli, una coupé a quattro porte, una shooting brake, una wagon dinamica e due Suv, uno dei quali potrebbe essere un Classe A ’rialzata’. La MMA è stata annunciata con un’autonomia di oltre 750 chilometri nel ciclo WLTP, grazie a una efficienza energetica di circa 12 kWh100 chilometri. L’architettura elettrica a 800 V abbinata a una batteria con una alta densità energetica e a un’unità di trazione elettrica altamente efficiente permette una ricarica rapida in grado di recuperare fino a 400 chilometri in 15 minuti.

Prestazioni e leggerezza, la nuova Electric Drive Unit MB.EDU ad alta efficienza, composta da motore, trasmissione ed elettronica di potenza, è stata sviluppata tutta da Mercedes. Basata su un concetto modulare, questa unità è la prima di una famiglia di auto progettate per soddisfare un’ampia gamma di prestazioni in diverse linee di modelli. Tra le chicche in abitacolo, il Child Presence Detection basato su una rete di oltre 20 interfacce, si attiva quando rileva la presenza di un bambino nel veicolo attraverso la sua respirazione. I sensori sono così sensibili che possono persino rilevare il respiro delicato di un neonato addormentato.

Francesco Forni