Meraviglie umane e altri prodigi. Un circo nell’inghilterra vittoriana

Ci sono libri di cui ci si innamora sin dalle prime righe. Il circo delle meraviglie di Elizabeth Macneal (Einaudi) è uno di questi. Un po’ per la storia, ambientata nell’Inghilterra di epoca vittoriana e che ci riporta ai grandi romanzi di avventura di un tempo (ma quello di Macneal è molto altro); un po’ per i personaggi, che si troverebbero a loro agio in un film disegnato dal genio di Garrone; e un po’ per lo stile, che sposa una scrittura ricamata e coinvolgente a un’atmosfera quasi fiabesca, sebbene contaminata da massicce dosi di realismo quotidiano.

La storia, comunque, è quella della giovane Nell, diamante allo stato grezzo di cui nessuno sembra cogliere la lucentezza: colpa delle voglie che le costellano il corpo rendendola “diversa” dagli altri. Di lei però si accorge l’impresario Jasper Jupiter, che con il suo circo di meraviglie umane e marchingegni avveniristici vuole conquistare gli occhi e il cuore della Regina Vittoria. Sarà proprio Nell la chiave del suo successo, ma al prezzo di cicatrici profonde che scompaginano inevitabilmente i piani del racconto. Sullo sfondo si intravedono i fumi e le bellezze di una Londra e di un’epoca – l’Inghilterra di metà Ottocento travolta dalla febbre del circo – in parte scomparse ma di cui resta ancora qualche traccia.

Il racconto è piacevole e avvincente, ma a Macneal, come del resto si conviene nei romanzi intrisi di spessore letterario, non basta. C’è lo spettacolo straordinario allestito dalle creature strabilianti e fragili che illuminano il circo di Jasper, una specie di Mangiafuoco moderno che custodisce nel suo animo un segreto opprimente. E c’è la luce ammaliante di Nell, costretta a diventare la stella luminosa di un palcoscenico non richiesto e a camminare sulla fune sottilissima che divide la celebrità dallo sfruttamento. Ma, soprattutto, c’è un romanzo che offre una bellissima storia e non, come accade troppo spesso, l’ombelico di qualche autore.

Giuseppe Di Matteo