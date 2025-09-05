Mense scolastiche. L’integrazione passa da una buona tavola

La mensa scolastica? Non solo assicura un pasto nutriente e sano, ma è uno strumento potente per promuovere l’inclusione, l’integrazione e la socializzazione. A confermarlo, una recente indagine del Nomisma: il 94% delle famiglie che vi ricorre la ritiene un importante mezzo di crescita sociale, dove si impara a condividere riducendo le disuguaglianze. Per questo negli ultimi anni è profondamente cambiata.

"Il panorama delle mense scolastiche è in continua evoluzione – dichiara Matteo Grillini, vicepresidente Camst group e responsabile comunicazione – oltre a essere il momento del nutrimento, è una pausa educativa di socializzazione e inclusione".

Una tematica chi si riflette anche sulla proposta alimentare. "Accanto al menù unico, comune a tutti gli studenti, stanno aumentando sempre più le variazioni dovute alle diete speciali, ovvero quelle per motivi di salute, come allergie alimentari, celiachia o intolleranze, e quelle etico-religiose, che derivano dalla scelta di un certo regime dietetico, come quello vegetariano o vegano, o dalle credenze religiose. Sono proprio quest’ultime a registrare il maggiore incremento, perché la crescente presenza di popolazione straniera ha fatto sì che ci sia molta più varietà e diversità. Quasi 1 menù su 5 è una dieta speciale, circa il 20% del totale. Inoltre, guardando ai dati di cinque anni fa, oggi le diete etico-religiose, e in particolare quelle per celiaci, sono aumentate del 9-10%, un trend in costante crescita".

Ipotizzare un unico menù inclusivo per tutti i bambini, non è possibile ma, puntualizza Grillini, "ci sono iniziative che vanno in questa direzione. Noi, abbiamo su tutto il territorio nazionale un progetto in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia. In una logica di inclusione e con l’obiettivo di fare sperimentare qualcosa di differente, che non faccia sentire i bambini celiaci diversi, proponiamo a tutti un menù adatto a chi soffre di celiachia. Inoltre, lavoriamo molto sulla diversità, promuovendo giornate a tema con menù di culture diverse, spesso quelle di provenienza dei bambini nella scuola, proprio per fare conoscere nuovi sapori e favorire l’integrazione".

Guardando al futuro, "la mensa scolastica avrà sempre più un valore educativo e una rilevanza nella giornata dei bambini, contribuendo alla loro crescita psicofisica – spiega Grillini –. É un momento che permette di trasmettere molti valori positivi. Noi, abbiamo team dedicati che lavorano su progetti educativi rivolti all’inclusione e alla sostenibilità, proprio perchè il cibo diventi veicolo di cultura ed educazione. É necessario anche prestare attenzione agli spazi e intervenire sul comfort visivo e acustico nei refettori, un’evoluzione che permetterà alla pausa pranzo di essere non solo un momento educativo ma anche di benessere a 360°".