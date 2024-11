Marco Mengoni, Cesare Cremonini, Fiorella Mannoia e U2 tra le nuove uscite di fine mese

Roma, 28 novembre 2024 – Il mese di novembre saluta gli appassionati di musica con una serie di ritorni eccellenti. Marco Mengoni, Cesare Cremonini, Fiorella Mannoia, Gazzelle, Ricchi e Poveri guidano le pubblicazioni italiane, a cui si aggiunge anche il nuovo disco del gruppo indie Psicologi. All’estero riflettori accesi per il disco ritrovato degli U2 e il disco di cover dei Garbage.

Mandare tutto all'aria è il nuovo singolo di Marco Mengoni

Marco Mengoni

A sorpresa Marco Mengoni ha annunciato il proprio ritorno sulle scene con Mandare tutto all’aria. Firmato dall’artista insieme a Edoardo D'Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani il singolo unisce un ritmo ad alta intensità con una forte vena cantautorale. Il testo, malinconico quanto speranzoso, parla della possibilità di far saltare i piani per ridisegnare il proprio percorso. Il brano anticipa il tour negli stadi che Mengoni affronterà il prossimo anno.

Cesare Cremonini

Nuovo disco per Cesare Cremonini, che pubblica Alaska baby dopo oltre due anni di lavoro. Il risultato è un disco intimo e urgente, che racconta la rinascita personale dell’artista, con testi che parlano di redenzione, perdono e ricompensa. Le dodici tracce del disco sono state scritte proprio durante un viaggio in Alaska.

U2

All’estero l’attenzione del pubblico è tutta per gli U2 di Bono e The Edge. La band ha pubblicato How to Re-assemble an atomic bomb, disco che contiene dieci tracce inedite scritte nel 2004, durante l’epoca del fortunatissimo How to dismantle an atomic bomb. I due leader del gruppo, inoltre, hanno annunciato di essere al lavoro su un idsco di musica folk irlandese di fantascienza.

Fiorella Mannoia

Disobbedire è il nuovo album di Fiorella Mannoia. Nove tracce che celebrano i settant’anni dell’artista e che vedono la partecipazione di Piero Pelù, Francesca Michielin, Michele Bravi e Federica Abbate. Tra i pezzi il singolo La storia non si deve ripetere, un brano socialmente impegnato – come da tradizione per l’artista – che esorta i giovani e meno giovani a scegliere un futuro diverso da questo presente burrascoso.

Gazzelle

Gazzelle anticipa il suo tour negli stadi con Come il pane. Il nuovo singolo, prodotto da Federico Nardelli, racconta il dolore che capita di provare durante una relazione. “Stavo lavorando a questa canzone – spiega il cantautore indie – da tutta la vita, senza saperlo. Dicono che il dolore alla fine serva sempre. Io non lo so se serve, ma so che ogni tanto guardo il cielo e mi sento così, come questa canzone al minuto 2.40”.

Ricchi e Poveri

L’energia inesauribile dei Ricchi e Poveri è pronta a travolgere il pubblico nel nuovo brano Il Natale degli angeli. Il singolo natalizio è stato scritto e prodotto in collaborazione con Merk e Kremont ed Edwyn Clark Roberts. Il pezzo è stato presentato in anteprima su Tik Tok, dove il gruppo è molto apprezzato dai giovani.

Psicologi

Drast e Lil Kvneki, i due membri del gruppo indie Psicologi, tornano con Diy, un nuovo disco intriso di autenticità e sincerità. Tredici nuove tracce in cui gli artisti raccontano con dignità la sofferenza in qualsiasi sua forma, provando ad aiutare il pubblico ad abbracciarla e a conviverci, senza denigrarla o compatirla. Il duo presenterà il disco a gennaio in due speciali concerti a Napoli e Roma.

Garbage

La rock band Garbage, uno dei gruppi icona degli anni novanta, rende omaggio ai propri maestri con Copy/Paste. Nel nuovo album, infatti, trovano posto rivisitazioni di alcuni degli artisti più influenti e noti della storia del rock, come David Bowie, Ramones, Patti Smith, Siouxsie and the Banshees, Psychedelic Furs e Velvet Underground.