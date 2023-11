Mengoni co-conduttore a Sanremo

Il festival di Sanremo 2024 riparte da dove aveva lasciato. Da Amadeus, alla guida della manifestazione per la quinta e ultima volta – almeno per ora al netto di annunci a sorpresa –, e da Marco Mengoni, che vinse lo scorso febbraio con Due vite e che ora torna da superospite e da co-conduttore per la prima serata, il 6 febbraio. L’annuncio è arrivato ieri di prima mattina, dallo stesso Ama, affiancato dal cantante, entrambi ospiti della prima puntata della nuova stagione di Viva Rai2!, lo show dell’amico Fiorello, al debutto nel nuovo glass al Foro Italico, a Roma (e sia Fiorello sia il glass con tutto il cast sono stati confermati in Riviera a febbraio).

"È tutto inaspettato. A Sanremo bisogna essere pronti a tutto, è come un test di cultura generale", ha commentato Mengoni. Ama lo ha voluto spiegando che "Mengoni è un personaggio amatissimo dal pubblico, un cantante che tutti adorano e un ragazzo simpaticissimo".