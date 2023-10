Meloni-Giambruno, dalla pesca al reddito di singletudine: la separazione vista dai meme

Roma, 20 ottobre 2023 – La fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, annunciata dalla premier sui social questa mattina, diventa in men che non si dica oro colato per la gallasia dei meme. In migliaia su X, Instagram e Facebook non possono che fare riferimento al celebre spot dell’Esselunga, dove una bambina cercava di far riconciliare i suoi genitori separati con una pesca, regalandola al padre come fosse da parte della madre. “E pijate ‘sta pesca”: è la vignetta di Natangelo, dove Meloni lancia il frutto in testa all’ormai ex compagno. Un meme dei The Jackal sostituisce i protagonisti con l’ex coppia di Palazzo Chigi.

La separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è diventato materiale per meme

La vignetta di Natangelo

Il meme dei The Jackal

Un’altra rielaborazione grafica riprende la scena della pubblicità dove la figlia dona al papà la pesca: “Questa te la manda la mamma”. Ma la risposta di Giambruno è “Quale delle tre?”, facendo riferimento alle presunte tresche del presentatore televisivo.

Lo spot Esselunga "rivistato" per il caso Meloni-Giambruno

Molti riferimenti anche ai programmi televisivi, con Alfonso Signorini che fa uscire Giambruno dalla casa del Grande Fratello e l’ex coppia ritratta come concorrenti di Temptation Island.

Andrea Giambruno eliminato dalla casa del Grande Fratello

Meloni e Giambruno a Temptation Island

C’è chi la butta poi sulla politica: ora che Giorgia Meloni è di nuovo single, i Socialisti Gaudenti rilanciano un’idea di Sapore di male, il “reddito di singletudine”.

Il reddito di singletudine, proposto dai Socialisti Gaudenti

Sapore di male riporta invece una frase scritta da Meloni nel post dell’annuncio, che somiglia molto alle tipiche frasi di auto-resilienza pubblicate sui social dopo la fine di una relazione.

Il meme sulla resilienza, di Sapore di male

Meloni prende poi il posto di Shakira nel video della canzone sulla rottura con Piqué, ma se la cantante colombiana rimproverava l'ex per aver lasciato un Rolex (lei) per un Casio (la nuova fidanzata), la presidente del consiglio (nel meme ovviamente) ora prende di mira Giambruno per aver scambiato un blu Estoril con un blu Cina, riallacciandosi a uno degli scambi tra il presentatore e la sua collega nei fuori onda.