Melissa Satta bollata come ‘sex addict’ sulla stampa estera, il suo sfogo. “Ora basta, passo agli avvocati”

Milano, 28 febbraio 2024 – “Adesso basta”. Inizia così una lunga serie di storie Instagram in cui Melissa Satta se la prende con il “tribunale dell’inquisizione mediatica”, annunciando vie legali contro testate e giornalisti che ricostruiscono – o millantano di ricostruire – i retroscena dietro la recente rottura con il tennista Matteo Berrettini. L’ex velina non esita a riportare titoli e homepage dei siti di informazioni che la diffamerebbero, tra cui spicca il Daily Mail. L’organo di stampa britannico, dai toni spesso gridati e scandalistici, non ha esitato a bollare come “sex addict” (“dipendente dal sesso”) Satta, con “l’evidente scopo – accusa lei – di vendere qualche copia cartacea o guadagnare qualche clic in più”. Alla fine di un anno di “secchiate di m...da”, prese a destra e a manca, da chi durante i 12 mesi della sua relazione, sul web ha fatto allusioni sulla sua relazione, attribuendole più o meno indirettamente, la responsabilità degli insuccessi o degli infortuni di Berrettini, la showgirl prende la parola registrando un lungo video – poi frazionato nelle storie e pubblicato su Instagram. Un’arringa che deve “a me stessa, a mio figlio, ai miei familiari”.

Satta si è vista “costretta a un’autodifesa” da chi l’ha messa sul banco degli imputati per essere stata la ‘fidanzata di’, e ora la ‘ex fidanzata di’, inventandosi fatti e attribuendole dichiarazioni mai rese. "Prima di essere un personaggio pubblico – dice – sono una donna e sono una mamma. Mamma di un bambino di 10 anni. Che va a scuola, che parla con i compagni e che legge tutto quello che viene postato”. In rete “non c’è controllo”, è difficile tutelarsi dai “leoni da tastiera”. Continua: “Da personaggio pubblico, ho sempre accettato il gossip, purché vengano scritte cose veritiere, di buon senso”. E invece su lei e Matteo c’è chi ha scritto “un mucchio di str...te”. Finito lo sfogo, la parola passa agli avvocati.