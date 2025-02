Melisa Asli Pamuk, il primo figlio dell'attrice turca

Fiocco azzurro per Melisa Asli Pamuk. L’attrice turca è diventata nota in Italia grazie al ruolo di Asu nella serie Endless Love, terminata da poco e trasmessa nel primo pomeriggio di Canale 5 e, in diverse occasioni, anche in prima serata visto il grande seguito da parte del pubblico. Melisa è diventata mamma per la prima volta il 29 gennaio 2025. Melisa Asli Pamuk è diventata mamma del piccolo Mylan Dopo aver dato il primo annuncio attraverso il suo account Instagram ufficiale, Melisa ha condiviso con tutti i suoi follower un tenero scatto della manina del primo figlio. E non solo, la bella attrice ha anche rivelato il nome scelto per il bimbo: Mylan. L’attrice è diventata madre del suo primo bimbo insieme al marito Yusuf Yazici. E in una recente intervista, aveva raccontato della relazione con l’uomo, un noto calciatore in Turchia. I due si sono conosciuti per la prima volta proprio nel loro paese d’origine ma ha anche rivelato che il loro primo appuntamento è stato a Parigi. E proprio questa romantica città è stata anche il luogo dove hanno deciso di sposarsi, in seguito. L’attrice ha ammesso di essere molto serena insieme a a suo marito, nonostante abbiano iniziato la storia da meno di due anni: "Stiamo insieme da più di un anno e siamo molto felici". La coppia si è sposata a maggio del 2024 e l’interprete di Asu nella soap opera ha anche sottolineato la scelta di dare vita ad un matrimonio molto intimo, con pochi invitati e per nulla sfarzoso. Una decisione voluta da entrambi che ha reso ancora più magico quel giorno: "Sognavamo un matrimonio molto semplice, con i parenti stretti e gli amici intimi ed è stato così. Abbiamo fatto una cena con circa 30 invitati. È stata una festa bellissima". Prima di dare alla luce il loro primo figlio, Melisa ha espresso la sua immensa emozione all'idea di poterlo finalmente tenere tra le braccia: "Non vediamo l'ora. Io credo che mi fermerò un po' con il lavoro per godermi la maternità. Voglio essere una mamma molto presente con mio figlio, soprattutto all'inizio". Il personaggio di Asu nella soap opera “Endless Love” Melisa Asli Pamuk interpreta il ruolo di Asu nella soap opera dei record “Endless Love”. Il suo personaggio è nipote di Hakki, figlia di Galip e Müjgan e sorella di Emir. La donna, insieme allo zio, ha l’intenzione di vendicarsi di Galip per il tentato omicidio e del successivo stato vegetativo di sua madre Müjgan. All’inizio sceglie di esprimere il suo amore per Kemal ma il sentimento non viene ricambiato. Dopo diverse vicissitudini, riesce finalmente a far breccia nel cuore dell’uomo e i due convolano a nozze. Kemal, però, in seguito, viene a conoscenza che lei sapeva di essere la sorella del suo nemico e, a quel punto, decide di divorziare. Inoltre, la donna è proprio colei che ha ordito l'omicidio di Ozan, compiuto – nel concreto - da Tarik. Dopo aver perso Kemal, Asu confessa tutto e ammette tutti i suoi crimini. La donna è ricoverata e rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Ma, tempo dopo, riesce a fuggire e torna per vendicarsi di Nihan, cercando di architettare il suo rapimento. Nihan riesce a salvarsi dal piano ordito e, a quel punto, Asu viene arrestata.