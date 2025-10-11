Meghan Markle e il ritorno regale a Parigi, ma un particolare oscura l’allure della duchessa

Roma, 11 ottobre 2025 – Una storia su Instagram. Tanto è bastato a rovinare l'allure che Meghan Markle è riuscita a creare intorno a sè durante il suo ritorno in Europa in occasione della Paris Fashion Week. Nei giorni scorsi, infatti, la duchessa di Sussex ha assistito alla sfilata di Balenciaga che sanciva il debutto da direttore creativo di Pierpaolo Piccioli. Una presenza da vera diva, con tanto di sofisticato look total white firmato dalla maison, saluti e abbracci nel backstage con l'ex direttrice di Vogue Anna Wintour, cambio d'abito (sempre un outfit monocolore ma stavolta nero) e after-party di rigore. La moglie di Harry è apparsa regale ed elegantissima. Tutto perfetto, insomma? E invece no.

Di ritorno in hotel Meghan ha postato sul suo account Instagram da 4,2 milioni di follower un video da dentro la limousine, un filmato che mostrava il viaggio lungo la Senna di notte. Nulla di che, finché all'altezza del Pont de l'Alma la duchessa solleva i piedi – infilati nelle splendide scarpe con il tacco 'Knife' di Balenciaga da 745 sterline – per appoggiarli sul sedile di fronte a lei. Un gesto che ha scandalizzato e sollevato una ridda di polemiche, soprattutto in Gran Bretagna. Il viaggio della moglie del secondogenito di re Carlo è apparso sorprendentemente simile a quello compiuto dalla suocera Lady Diana, che nel tunnel di quello stesso ponte trovò la morte tra il 30 e il 31 agosto 1997. Meghan Markle è stata quindi investita da un'ondata di critiche feroci e accuse di "insensibilità" nei confronti della memoria della compianta principessa del Galles. L'esperto reale Richard Fitzwilliams ha commentato in maniera negativa quella storia social in una dichiarazione al Daily Mail, definendolo "un gesto sconcertante, difficile immaginare la reazione di Harry". Per alcuni si è trattato di superficialità, ma per altri è stato invece un gesto deliberato. Anche perché, sottolinea sempre il tabloid, sia Harry che Meghan hanno rifiutato numerosi inviti a partecipare a eventi nella capitale francese negli ultimi anni, proprio per l'associazione tra questa città e la tragica morte di Lady D.

Polemiche a parte, non c'è dubbio che il ritorno sulla scena europea della ‘duchessa americana’ sia stato guardato con grande interesse oltremanica alla luce del tentativo di riavvicinamento da parte di Harry al padre Carlo III. Chissà che questo non possa essere un preludio a qualcos'altro all’interno della royal family, anche se come è stato spiegato la presenza di Meghan a Parigi nasceva dal desiderio di sostenere Piccioli “in un nuovo capitolo creativo”. “Negli anni, la duchessa ha indossato diversi capi disegnati da Pierpaolo – ha dichiarato infatti un portavoce alla rivista People –. Hanno collaborato in più occasioni e lei ha sempre ammirato la sua maestria e la sua eleganza moderna. Questo evento rappresenta la sintesi di molti anni di arte e amicizia”.