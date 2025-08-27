Meghan Markle: “Perché nel Regno Unito non mi sentivo autentica”

Montecito (California), 27 agosto 2025 - Meghan Markle torna a parlare degli anni trascorsi come membro della famiglia reale britannica e ammette di essersi sentita “non autentica” durante quel periodo. In un’intervista concessa a Bloomberg per promuovere la seconda stagione della sua serie Netflix ‘With Love, Meghan’, la Duchessa di Sussex ha raccontato alcune delle difficoltà incontrate quando lei e il principe Harry vivevano ancora nel Regno Unito come working royals. Ecco cosa ha detto.

L’’incubo’ di Meghan? Le calze color carne

Alla domanda se fosse difficile conciliare il ruolo di duchessa con la sua immagine, Meghan ha risposto: “No… sto solo essendo me stessa. Era diverso qualche anno fa, quando non potevo essere così esplicita. Dovevo indossare sempre le calze color carne. Diciamolo: non faceva molto parte di me”. Con tono ironico, l’ex attrice ha spiegato che quell’accessorio non faceva parte della sua vita quotidiana: “Non avevo più visto collant del genere dai film degli anni Ottanta. È stato qualcosa che mi ha fatto sentire poco autentica”.

Ora ha una maggiore libertà di espressione

La duchessa, oggi 44enne e madre di due figli, ha sottolineato come l’uscita dalla vita reale le abbia permesso di ritrovare se stessa e una maggiore libertà espressiva: “È un esempio banale, ma dimostra che quando puoi vestirti come vuoi, dire ciò che pensi e presentarti in maniera organica e autentica, allora sei davvero a tuo agio nella tua pelle”. Infine, ha riflettuto sul proprio percorso personale: “Ho avuto capitoli diversi nella mia vita, ma ora sento di essere tornata alle mie radici, più vicina alla mia verità”.

La seconda stagione di ‘With Love, Meghan’

Nelle scorse ore è uscita su Netflix la seconda stagione di ‘With Love, Meghan’, il lifestyle show firmato da lei in persona. In otto episodi, la duchessa riapre le porte della sua tenuta di Montecito tra ricette, consigli di ospitalità, momenti di lifestyle e rivelazioni personali come quella in cui racconta che fu Harry a dirle “I love you” per primo durante un campeggio in Botswana, ricorda la cena di pollo arrostito "orribile" la notte del fidanzamento e la celebre ricetta di fried chicken servita al dopo festa del matrimonio reale. Mostra anche foto dei figli Archie e Lilibet che però non faranno nessuna comparsa diretta nella serie.