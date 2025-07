Tutte le volte che Harry e Meghan fecero infuriare Elisabetta II. Lo sfogo della regina in punto di morte

Londra, 6 luglio 2025 - Sin dal loro allontanamento dagli impegni ufficiali e dalla famiglia reale, Harry e Meghan hanno ribadito che non c’è mai stato astio con la defunta Elisabetta II. Ma a quanto pare, la loro versione è lontana dalla realtà. A raccontare l'insofferenza della sovrana nei confronti dei duchi di Sussex è l'esperta di royals Sally Bedell Smith, dopo diversi scambi con la cugina di Elisabetta, Lady Elizabeth Anson.

Ecco tutti i 'colpi di testa' di Harry e Meghan che hanno fatto indignare la regina più longeva d’Inghilterra.

I preparativi per il matrimonio

Inizialmente, Markle è stata la benvenuta nella famiglia reale, con il pieno consenso di Elisabetta II: una 'ventata di aria fresca', come la definirono all'epoca i tabloid, era considerata dalla matriarca dei Windsor come "affascinante, naturale, intelligente e riflessiva". Ma nel giro di pochi mesi, tutto è cambiato: Elisabetta notava che Meghan stava diventando progressivamente più "autoritaria", specie nei preparativi del matrimonio.

Lady Eliza raccontò a Bedell Smith che qualche giorno prima delle nozze Jemima (questo il soprannome dato alla cugina, ndr) stava ancora valutando se Meghan potesse piacerle o meno. “La regina è molto preoccupata". Perché? "Il problema è che Harry, povero caro, non è né brillante né forte, mentre lei è entrambe le cose", la valutazione di Anson dopo la chiacchierata con Elisabetta.

Non solo: Harry avrebbe chiesto di poter celebrare la cerimonia nella cappella di San Giorgio a Windsor, senza però parlarne prima con il decano, ma rivolgendosi direttamente all'arcivescovo di Canterbury. Uno sgarbo che diede fastidio alla sovrana, anche capo della Chiesa d'Inghilterra. "Harry ha rovinato il rapporto con sua nonna - dichiarò Lady Eliza alla giornalsita –. Elisabetta era davvero turbata. Rimasi scioccata quando mi disse di quanto fosse triste. Non avevo idea della conversazione, che lui fosse stato così scortese con lei per dieci minuti".

L'abito bianco di Meghan

Sempre in tema di matrimonio, la regina Elisabetta non fu una particolare fan del vestito scelto da Meghan, di colore bianco. D'altronde la sovrana, classe 1926, era di un'altra epoca che mai avrebbe visto di buon occhio la scelta del bianco per il secondo matrimonio di una divorziata.

La sovrana chiese delle informazioni sul vestito, ma la futura duchessa di Sussex si rifiutò.

La Megxit

Quando nel 2020 Harry e Meghan decisero di abbandonare i propri impegni ufficiali, l'allora 93enne Elisabetta II avrebbe tentato in ogni modo di trovare una soluzione che accontentasse tutti. Pensò di soddisfare la loro richiesta di privacy e indipendenza economica coniugandola con un numero di apparizioni pubbliche ridotte al minimo. Ma ogni tentativo della regina sarebbe stato frenato dalle richieste finanziarie dei Sussex.

La regina rimase sarebbe poi rimasta estremamente ferita dalle rivelazioni dei due nell'ormai celebre intervista di Oprah Winfrey. Le accuse furono pesanti: razzismo e mancanza di supporto psicologico e finanziario. Il tutto mentre il principe Filippo era notoriamente in fin di vita (sarebbe morto un paio di settimane dopo la messa in onda).

Il nome Lilibet

Una delle ultime 'delusioni' per la regina fu il nome che i Sussex diedero alla loro secondogenita, Lilibet, il nomignolo che ha accompagnato Elisabetta per tutta la sua lunga vita. Probabilmente si trattò di una scelta in buona fede, per onorarla. Tuttavia, la sovrana non fu informata della decisione, e questo la ferì.

"Non possiedo i palazzi e i quadri (appartengono allo Stato, non alla Corona, ndr), avevo solo il mio nome e me l'hanno portato via", avrebbe commentato Elisabetta. La regina associava infatti il nomignolo alla sua personale storia di vita, in quanto era usato da suo padre, che perse quando aveva appena 25 anni, e dalle amate mamma e sorella.

Una volta diffusa la notizia per cui la sovrana era "infuriata", Harry e Meghan inviarono una diffida alla Bbc, sostenendo di aver preventivamente informato la nonna.

L'ultimo sfogo

Pochi giorni prima di morire, Elisabetta II avrebbe parlato a cuore aperto del dolore causatole da Harry e Meghan ai suoi ospiti nella tenuta estiva di Balmoral.

Lady Anson racconta: "Durante l’aperitivo prima della cena, un piccolo gruppo stava parlando con la regina e lei spiegò che l’incontro tra Harry e Meghan era stato una catastrofe totale. A quel punto sapevamo tutti che la salute della regina stava peggiorando e che le restavano pochi mesi. Sembrava rammaricata per come erano andate le cose".

Elisabetta sarebbe morta di lì a poche settimane: l'allora principe Carlo intimò ad Harry di non portare con sé Meghan al capezzale della sovrana, probabilmente per evitare di stressarla nelle sue ultime ore. Va detto che la presenza a Balmoral era stata appositamente ridotta al minimo: c'erano solo i quattro figli della regina, le nuore Camilla e Sophie (considerata una quinta figlia) e il principe William; assente anche Kate Middleton. Il duca di Sussex temporeggio e finì per arrivare in ritardo, senza poter salutare un'ultima volta sua nonna.