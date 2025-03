Meghan Markle, la serie Netflix stroncata ma rinnovata. I media britannici: “Un soufflé molliccio”

Washington, 8 marzo 2025 - Meghan Markle e le sue torte perfette di frutta e fiori mostrate nella serie Netflix ‘With Love, Meghan’, sono state stroncate dal pubblico e dalla stampa, che ha definito il programma della duchessa del Sussex “un viaggio dell’ego a Montecito che non vale la pena di fare” o un “soufflé molliccio”.

Nonostante questo, il colosso dello streaming ha rinnovato la serie di lifestyle della moglie del principe Harry per una seconda stagione. ‘With Love, Meghan’ è nella top ten di Netflix pur essendo stata demolita dalla critica negli Usa ma soprattutto in Gran Bretagna. Gli otto episodi della serie sarebbero dovuti uscire in gennaio, ma erano stati rimandati per gli incendi di Los Angeles.

Lo show è girato nella villa di Montecito dove Meghan e Harry vivono con i figli Archie e Lilibet, rispettivamente di cinque e tre anni, dopo il traumatico strappo dalla Royal Family del 2020.

Cieli azzurri, fiori perfetti, torte preparate in modo elaborato e raggi di sole californiani che filtrano dalle finestre: è tutto bellissimo nella nuova serie dell’ex attrice di Suits. Peccato che il tipo di lifestyle presentato dalla duchessa di Sussex sia lontano anni luce da quello del pubblico che ha visto il programma. Gli spettatori, oltretutto - ed è questa la vera nota dolente - sembrano essere attratti più dal passato di Meghan, in quanto membro della famiglia reale e di cui nella serie non c'è traccia (cosa che a Buckingham Palace sarà senz'altro stata accolta con un sospiro di sollievo), che dalla sua nuova vita in California.

L'ex star di Suits, che il 19 maggio 2018 ha sposato il principe Harry nella cappella di San Giorgio a Windsor, infatti non parla mai della Royal Family anche se, proprio volendo, la celebrazione del "nuovo capitolo" dell'ex attrice è stata interpretata da molti come una rivincita contro i suoi nemici a Corte.

La serie è stata stroncata dai critici televisivi che l'hanno definita un "riempitivo di vita stupido" con una "disperazione tangibile", sottolinea il Daily Mail, secondo cui Harry sarebbe "disperato" tanto quanto Meghan affinché lo show abbia successo, così da poter continuare il loro "stile di vita da milionari a Los Angeles".

Titoli e commenti arrivano fin sulle prime pagine di molte testate. I più scatenati sono come sempre i tabloid simbolo della destra populista - presi di mira negli ultimi anni dalle azioni legali a ripetizione intraprese nel Regno da Harry contro le loro intercettazioni e intrusioni - dal Sun, al Daily Mail, al Daily Express. L'Express liquida lo show come "noioso e insultante", per lo sfoggio di ricchezza attribuito alla consorte di Harry; il Sun lo paragona a "un soufflé molliccio"; mentre il Mail sostiene di aver calcolato che la duchessa, ed ex attrice di madre afroamericana, abbia esibito un "guardaroba del valore di 130.000 sterline" fra abiti e accessori. Caustico persino il progressista Guardian, solitamente più distaccato rispetto all'argomento, che definisce il tentativo di Meghan di riproporsi in tv in veste di casalinga benestante, impegnata a cucinare e a dare consigli domestici in tandem con altre celebrità amiche, "sensazionalmente assurdo", nel corsivo con richiamo in prima della commentatrice Marina Hyde.

La duchessa ha un accordo con Netflix da 100 milioni di dollari, in cui ha anche presentato una serie di prodotti alimentari che venderà negli Stati Uniti con il suo nuovo marchio 'As Ever', tra cui marmellata di lamponi, tisane, preparato per crêpe, biscotti al burro e miele di fiori selvatici.

Mentre il primo documentario dei Sussex sulle loro vite, 'Harry & Meghan', del 2022, ha riscosso un grande successo in termini di ascolti, altre due produzioni su argomenti differenti, 'Heart of Invictus' del 2023 e 'Polo' dello scorso dicembre, hanno registrato un calo negli ascolti. Ora la coppia spera disperatamente che il nuovo show di Meghan sia un successo.