Megan Fox, i problemi di dismorfismo corporeo

Una delle attrici più belle e affascinanti della Hollywood contemporanea è Megan Fox. Eppure, di recente, l’interprete di ‘Transformers’ ha spiazzato molti quando, in una videointervista rilasciata a Sports Illustrated, ha confessato di soffrire di dismorfismo corporeo.

Cos’è il dismorfismo

In base alla definizione che viene data nel ‘Manuale MSD – Versione per i pazienti’, la dismorfofobia o il dismorfismo corporeo è un vero e proprio disturbo che consiste in una forte e continua preoccupazione legata alla percezione di uno o più difetti fisici inesistenti o lievi. Questo problema, però, determina un profondo disagio per chi ne soffre, fino a compromettere le attività quotidiane.

La confessione

Megan Fox ha detto che lei non si vede come si vedono le altre persone. Non ci sarebbe mai stato un solo momento nella sua vita – secondo quello che ha rivelato la diva – in cui avrebbe amato il suo corpo. Quando era piccola, la Fox aveva un'ossessione che la portava a concentrarsi sempre sullo stesso difetto.

Le origini

Megan Fox – il suo secondo nome è Denise – è nata nel 1986, festeggia il compleanno il 16 maggio. È venuta al mondo e cresciuta nel Tennessee; in seguito si è trasferita in Florida e poi in California. Dai suoi genitori, Gloria Darlene e Franklin Thomas, ha ereditato il particolare mix di origini inglesi, scozzesi, tedesche, francesi, irlandesi del nord e dei nativi americani Powhatan.

Gli inizi

Ha cominciato a recitare da professionista nel 2001, all’inizio con diversi ruoli in tv e al cinema minori. È stata una presenza fissa del programma del piccolo schermo ‘Hope & Faith’. Il suo esordio cinematografico è avvenuto nel 2004, con una parte nel film ‘Confessions of a Teenage Drama Queen’, noto in Italia col titolo ‘Quanto è difficile essere teenager!’, con Lindsay Lohan

‘Transformers’

La grande popolarità, per la Fox, è arrivata nel 2007 quando ha recitato in ‘Transformers’ nel ruolo di Mikaela Banes, a cui ha prestato il volto anche nel 2009 in ‘Transformers – La vendetta del caduto’. Nel 2008 ha anche preso parte a ‘Star System’ dove recitava anche Kirsten Dunst e, nel 2009, è stata protagonista di ‘Jennifer's Body’ accanto ad Amanda Seyfried e Adam Brody.

Ultimi film

Nel 2013 la Fox è stata scelta per interpretare April O'Neil ne ‘Le Tartarughe Ninja’ (ha partecipato anche al sequel ‘Fuori dall’ombra’ del 2016, sempre nello stesso ruolo). Nel 2015 ha recitato in ‘Zeroville’, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen Michael Erickson. Ha lavorato nella quinta e sesta stagione della serie ‘New Girl'. Nel 2018 ha debuttato come conduttrice televisiva nello show, da lei ideato, ‘Legends Of The Lost With Megan Fox’.

Vita privata

Megan Fox è stata sposata con il collega Brian Austin Green (il David di ‘Beverly Hills 90210’) dal 2010 al 2020. I due sono genitori di Noah Shannon (nato nel 2012), Bodhi Ransom Green (nato nel 2014) e Journey River Green (arrivato nel 2016).

Al centro di polemiche

Di recente la Fox è stata al centro di uno scontro social con il politico repubblicano Robby Starbuck. Su Twitter l’ex candidato al Congresso ha raccontato di aver visto al parco i figli dell’attrice e che due di loro sarebbero stati in preda a una crisi dal momento che la madre li avrebbe costretti a indossare abiti femminili. In passato Fox aveva dichiarato di sostenere il primogenito che, fin da piccolo, amerebbe indossare le gonne. Rispetto alle dichiarazioni del politico, sia lei sia l’ex marito Green hanno preso le distanze parlando di una storia totalmente inventata. Megan, su Instagram, ha redarguito Starbuck raccomandandogli vivamente di non usare mai, in generale, i bambini, mosso da interessi personali, alla ricerca di consenso elettorale.

L’amore con Machine Gun Kelly

Da quasi tre anni l’attrice ha una relazione con il rapper Machine Gun Kelly. Megan ha partecipato al videoclip musicale tratto dal singolo ‘Bloody Valentine’ dell’artista nel 2020. Dopo l’ennesimo tira e molla, nella primavera 2023 i due sarebbero tornati insieme.