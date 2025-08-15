Meeting di Rimini. Costruire la pace tra cultura e politica

di Giuseppe CatapanoIn una Terrasanta lacerata dalla guerra, ci sono donne che riescono a trasformare il dolore della perdita di un figlio nel conflitto in un cammino di riconciliazione. In nome del futuro delle giovani generazioni israeliane e palestinesi. Si aprirà così, con un messaggio di speranza, il Meeting di Rimini. ‘Madri per la pace’ darà il via alla kermesse di Comunione e liberazione – in programma dal 22 al 27 agosto – con le testimonianze di Layla al-Sheik, madre musulmana di Betlemme che ha perso un figlio piccolo, Qusay, nella seconda Intifada, di Elana Kaminka, israeliana, madre di Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre 2023, e di Azezet Habtezghi Kidane, religiosa comboniana eritrea attiva per anni in Israele e nei territori palestinesi.

‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’ è il titolo della 46esima edizione del Meeting, che si svolgerà come di consueto nei padiglioni della Fiera di Rimini. In programma 150 convegni con oltre 550 relatori italiani e internazionali, mentre 13 saranno le mostre e 17 gli spettacoli, alcuni dei quali al teatro Galli. Lo spettacolo inaugurale (venerdì 22 al Galli, già sold out) sarà ‘The Rock’, ispirato all’opera di Eliot. Un intreccio di poesia, musica e performance teatrale con la partecipazione di Sergio Castellitto, accompagnato da un ensemble musicale diretto dall’artista americano Jared McNeill. Alessandro Preziosi interpreterà sant’Agostino nelle ‘Confessioni’ (martedì 26, teatro Galli, sold out), mentre Giacomo Poretti sarà protagonista in ‘La fregatura di avere un’anima’, il viaggio di un padre davanti alla sfida della libertà (sabato 23, 21.30, auditorium della Fiera). Spazio alla musica con il Meeting Music Contest, competizione nata dalla sinergia con il Mei di Faenza.

Sei giovani artisti si contenderanno la vittoria: Davide Amati, Diego Casadei, Lorenzo Lepore, Elena Piro, Trilussa e Unadasola. La giuria d’onore sarà presieduta da Cristiano Godano, voce e leader dei Marlene Kuntz, e Casadilego, vincitrice di X Factor 2020. Con loro Giordano Sangiorgi (Mei) e Otello Cenci (Meeting).

Per quanto riguarda le mostre spicca ‘Io, Frate Francesco-800 anni di una grande avventura’, dedicata a Francesco d’Assisi. Spazio poi a ‘Luce da Luce -Nicea 1700 anni dopo’, che celebra l’anniversario di uno degli snodi decisivi della storia del Cristianesimo. Ogni giornata del Meeting sarà arricchita dal contributo di personalità di primo piano dal mondo istituzionale, culturale, accademico e imprenditoriale, nonché esponenti della Chiesa cattolica e di fedi e culture diverse. Nella giornata inaugurale interverrà Mario Draghi, in quella conclusiva il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra gli ospiti anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.