Medicina culinaria, primo testo europeo. Quando la salute passa dal piatto

Il libro ’Medicina Culinaria’, edito da Zanichelli, è il primo testo universitario interamente dedicato a questa disciplina emergente, che unisce la scienza medica e nutrizionale all’arte della cucina. Frutto della collaborazione tra 18 scienziati ed esperti, il volume è stato curato da due figure di riferimento nel settore: Michele Rubbini, già Professore Universitario e medico chirurgo, e Chiara Manzi (insieme nella foto), nutrizionista pluripremiata e fondatrice della Cucina Evolution Academy, dove si insegna la Medicina Culinaria anche a livello accademico.

Si tratta di una novità assoluta a livello europeo. Un testo scientifico di rilievo universitario che affronta in modo sistematico ed evidence-based il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nel trattamento delle malattie croniche, con un approccio rigoroso, clinicamente fondato e accessibile anche ai cittadini interessati a migliorare il proprio stile di vita attraverso il cibo.

’Medicina Culinaria’ si rivolge a un pubblico ampio: medici, nutrizionisti, studenti, chef, professionisti della salute e persone consapevoli che vogliono trasformare la cucina quotidiana in un alleato del benessere e della longevità. Il libro insegna come scelte alimentari consapevoli e pratiche culinarie intelligenti possano supportare la salute, offrendo strumenti concreti per riformulare i piatti della tradizione, garantire la sicurezza alimentare e promuovere la sostenibilità.