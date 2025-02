Una medaglia per i bimbi ucraini vittime della guerra: raccolti 500mila euro in un anno

Il 24 febbraio 2024, in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha coniato la medaglia in bronzo dal titolo ‘Due anni di resistenza ucraina’. L’iniziativa è stata sostenuta da Poste Italiane, che ha messo a disposizione la propria rete di distribuzione e realizzato una campagna di comunicazione dedicata. Sul dritto della medaglia, realizzata su progetto degli studenti della scuola dell’Arte della Medaglia, è raffigurata, al centro, la statua Berehynia, dedicata all’indipendenza dell’Ucraina e situata in piazza dell’Indipendenza a Kiev; in basso la scritta DCCXXX che indica i 730 giorni di resistenza del popolo ucraino alla guerra di aggressione russa; dietro elementi della mappa dell’Europa. Sul rovescio, in posizione centrale, è presente il tridente dell’emblema ucraino in un cerchio, con intorno un motto tratto dall’inno nazionale ucraino: “Daremo anima e corpo per la nostra libertà”.

Le attività di Unbroken Kids

Il ricavato netto dalla vendita delle medaglie è devoluto al Centro di riabilitazione Unbroken Kids, che opera all’interno dell’Ospedale pediatrico Saint Nicholas di Leopoli. Unbroken Kids è un’organizzazione ucraina che si occupa dell’assistenza fisica e psicologica di bambini e minori che hanno subito traumi di guerra e garantisce ai pazienti cure mediche d’emergenza, chirurgia ricostruttiva, ortopedia e protesi robotiche, riabilitazione fisica e psicologica. Dall’inizio della guerra, il Centro si è occupato di circa 19 mila vittime, di cui oltre duemila bambini e minori, realizzando oltre 175 mila interventi. Un’attività fondamentale resa possibile anche grazie alla solidarietà internazionale di Istituzioni, cittadini, imprese, organizzazioni del Terzo settore e del volontariato, in cui l’Italia è in prima fila.

Il ricavato

Nel rispetto delle doverose esigenze sulla trasparenza delle attività benefiche, per ogni medaglia venduta è devoluta ad Unbroken Kids la somma di 65 euro. Dal lancio dell’iniziativa ad oggi, sono state vendute circa ottomila medaglie e il ricavato complessivo è di circa 500 mila euro. In occasione della conferenza stampa, è stata allestita presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio una galleria fotografica che racconta il percorso di guarigione e riscatto dei pazienti curati dal Centro, anche grazie al sostegno dei tantissimi italiani che in questi anni hanno sostenuto le sue attività. Dall’arrivo in ospedale in condizioni critiche, alle prime cure ricevute, passando per la riabilitazione psicofisica, la serie di scatti testimonia l’impegno di Unbroken Kids, del personale sanitario e dei volontari per alleviare le sofferenze delle vittime più fragili della guerra in Ucraina.