’Meatery revolution’ a Valdaora. Le migliori carni altoatesine anche al distributore automatico

Prendete una qualità altissima delle carni locali, aggiungete la professionalità di uno staff attento, completate con l’entusiamo, la passione e la ricerca di un giovane ’Fleisch Sommelier’. In una parola ’Meatery’. Più che una macelleria, un laboratorio di idee al servizio del gusto e della cultura altoatesina. È questa l’ambizione di Thomas Mair il quale, ereditata la passione da mamma e papà – ancora oggi dietro le quinte nella preparazione e nella macellazione – ha deciso di alzare l’asticella e proporre un approccio diverso e moderno di assaporare le sue carni. Tutte rigorosamente della zona. A proposito. Siamo nel cuore di Valdaora, grazioso borgo ai piedi di Plan de Corones.

"Ogni vacca o vitello – racconta Mair – rappresenta il nostro territorio. Conosciamo personalmente gli allevatori e, di ogni animale, abbiamo un vero e proprio ’passaporto’ che ci racconta il suo ciclo di vita. Il cliente deve sapere cosa mangia". Non solo. Thomas nella sua boutique ’insegna’ a residenti e visitatori a portare in tavola anche quei tagli che generalmente sono considerati meno nobili e a gustarli sul barbeque o grazie a cotture lunghe con la stessa dignità di una costata o un filetto. Mica semplice sfatare i tabù, ma Thomas sta portando avanti una vera ’rivoluzione concettuale’ e, lentamente, sta vincendo la sua sfida. Organizza corsi di barbeque, propone su prenotazione cene speciali di gruppo, in cui illustra le proprietà delle carni e la giusta preparazione.

Fondamentale per avere risultati importanti sulla griglia, è la frollatura. E, sul tema, Thomas è davvero un ’prof’. Nel suo laboratorio-showroom, proprio dietro il negozio, le carni sono messe a frollare in ambienti asettici e diversi. "Durante la frollatura – spiega – avvengono alcuni processi biochimici che modificano la struttura della carne rendendola commestibile e aumentandone il sapore, con una percezione sensoriale gradevole da parte del consumatore. Tra i tipi di frollatura più particolare io propongo quella nel burro e anche nell’acqua minerale".

E per non lasciare mai i propri clienti senza la sua carne, Herr Mair ha installato all’esterno della boutique un distributore automatico all’interno del quale c’è tutto il necessario per una cena a base di carne che ha già registrato un successo enorme nella valle. Innovare, paga.

Diego Casali