Me contro Te, matrimonio annullato: Luì e Sofi rinviano le nozze-show alla primavera (ma non sono in crisi?)

Luigi Calagna (Luì) e Sofia Scalia (Sofì), il celebre duo di creator noti come Me contro Te, hanno comunicato via social il rinvio del loro matrimonio inizialmente previsto per settembre 2025. I fan possono comunque stare tranquilli, visto che all’origine del rinvio non c’è l’ombra di una crisi di coppia quanto la voglia di organizzare un evento pubblico e memorabile.

Il messaggio social che ha sorpreso tutti

In un video pubblicato su Instagram e YouTube, i Me contro Te hanno fatto sapere che le nozze, attese per settembre 2025, slitteranno alla primavera del 2026. Luì ha dichiarato con serenità: “Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026”, mentre Sofì ha aggiunto: “Non è che rimandiamo tanto per… lo facciamo perché ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”. Dalle loro parole emerge non un allontanamento, ma la scelta di prendersi più tempo per costruire un matrimonio che rispecchi la loro storia e il legame con il pubblico.

Il celebre duo dei Me contro Te, Luigi Calagna (Luì) e Sofia Scalia (Sofì)

Un evento aperto e condiviso con il pubblico

La coppia sogna una cerimonia pubblica, capace di coinvolgere i loro milioni di follower in modo autentico e partecipativo. Un progetto ambizioso, che richiede autorizzazioni, controllo logistico e capacità organizzative che vanno oltre una normale celebrazione privata. Lavorare intensamente nel 2025 tra tour, serie, musica e fi l m ha reso impossibile dedicare le energie e i tempi necessari alla preparazione: “Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che possiamo dire è che sarà primavera ‘26”.

Un sì atteso da milioni di fan

Luì e Sofì coppia nella vita e nel lavoro, sono insieme da oltre 13 anni. Originari della Sicilia, hanno trasformato un semplice canale YouTube in un impero dell’intrattenimento per bambini, con oltre 7 milioni di iscritti, milioni di follower su Instagram e TikTok, film, musica e gadget dedicati. Il loro matrimonio rappresenta un momento atteso da una generazione di fan che ha seguito il loro percorso fin dagli esordi. E non è forse questo il coronamento perfetto di una storia vissuta sempre sotto i riflettori? Il rinvio, seppur una sorpresa, diventa un preludio a una cerimonia che promette di essere spettacolare, condivisa e all’altezza delle aspettative