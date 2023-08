"McCartney posò con la band" Svelato un mistero di Sgt Pepper

Tra i tanti misteri di una delle più famose ed “esoteriche“ copertine di dischi della storia del rock, quella di Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, c’ è il “giallo“ – alimentato per anni – sull’assenza di Paul McCartney al momento dello scatto della foto dei Fab Four con indosso i coloratissimi (rosa, giallo, blu e rosso) costumi della band “Sgt Pepper“. In molti hanno speculato per decenni – il disco uscì nel ’67 – sul fatto che Macca non avesse partecipato alla sessione fotografica che si era tenuta a Chelsea, a sud-ovest di Londra, a causa di tensioni con gli altri membri del gruppo, e che dunque la sua immagine fosse stata aggiunta in un fotomontaggio. Adesso, però, c’è la certezza che il Paul ritratto sulla copertina – di fronte sul lato A e di spalle sul lato B – era effettivamente presente su quel set, insieme agli altri. La prova viene da una serie di foto raccolte in una cartella stampa del responsabile delle pubbliche relazioni della casa discografica dei Beatles, Brian Southall della Emi, cartella stampa che ora andrà all’asta. Si tratta di un’asta online, che si terrà venerdì 18 agosto; la cartella stampa è stimata tra le 5.000 e le 7.000 sterline.