“Maxxxine“:. Mia Goth chiude la trilogia

Dopo il primo X - A Sexy Horror Story e il prequel Pearl, Ti West, scrittore, regista e montatore pluripremiato firma ora il capitolo finale di una trilogia che ha raccolto intorno a sé un’appassionata fan base. In Maxxxine, in uscita nei cinema italiani in agosto, Mia Goth torna a interpretare Maxine Minx, che a dieci anni dai sanguinosi avvenimenti del primo episodio, cerca ancora di inseguire il suo sogno di diventare attrice; nel cast Elizabeth Debicki e Lily Collins.