Max Biaggi innamorato, chi è la nuova fidanzata

Max Biaggi è innamorato. O, almeno, questo è quello che sembra dalle foto pubblicate dal settimanale 'Chi'. Foto nelle quali l'ex pilota appare felice e in dolce compagnia a Formentera mentre si concede qualche giorno di vacanza.

In compagnia di chi? Virginia De Masi, ovvero una delle due "gemelle della danza" come vengono definite lei e la sorella Ginevra nel mondo napoletano del ballo. Virginia De Masi, infatti, è una ballerina e da tempo proprio insieme alla sorella calca i palcoscenici della danza internazionale. Il loro talento, infatti, è stato cristallino ed evidente sin dall’infanzia e le due ragazze hanno spesso partecipato a importanti manifestazioni artistiche.

Ora è finita, suo malgrado, al centro del gossip per le effusioni bollenti a Formentera con Max Biaggi. A fare discutere - anche se nel 2023 queste differenze non dovrebbero contare - è la differenza di età fra i due: 29 anni. L'ex campione di motociclismo, infatti, ha 52 anni mentre la ballerina ne ha 23.

"Non sono di quelle ballerine classiche che storcono il naso in discoteca, anzi. Mi diverto tantissimo, mi scateno, mi diverto davvero. Il principe azzurro non esiste, esiste solo nelle favole e nel balletto. Io cerco un uomo di carattere e, soprattutto, di cultura. Ma che abbia i cosiddetti attributi" dichiarava durante un'intervista qualche tempo fa, quando aveva solo 16 anni. Oggi che di anni ne ha 23 potrebbe aver trovato il suo "uomo di carattere".