Mausonium. La locanda più gettonata dagli escursionisti

Chi si reca al Lago di Campotosto per un weekend o percorre uno dei numerosi cammini cha passano di qua, non può che fermarsi, che sia per un semplice ristoro, un pranzo o un soggiorno, alla Locanda Mausonium. Punto di riferimento per la zona ormai da anni, la locanda è il regno del proprietario Domenico, che – dopo aver vissuto in parte all’Aquila e aver fatto la guida – ha deciso di dare un contributo alla propria terra di origine aprendo una struttura multifunzionale. La Locanda Mausonium è innanzitutto un ottimo ristorante con cucina casereccia abruzzese.

La trattoria è spesso sold out sia a pranzo che a cena, anche per la presenza di pochi tavoli in un ambiente intimo e conviviale. Le camere sono poche, semplici ma dotate del necessario, alcune con una vista sul lago. La posizione è quindi strategica, tanto che ci si arriva facilmente a piedi, in bicicletta o in auto. La locanda è anche il luogo giusto in cui chiedere consigli e suggerimenti sulle mete da visitare nei dintorni, le escursioni da fare o informazioni più tecniche, in quanto il proprietario conosce e ama questo territorio da anni. Info su www.mausonium.it

C.G.