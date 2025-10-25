Mauro Di Francesco, quel volto simbolo di un’Italia che tornava a ridere di sé dopo le ferite degli anni di piombo

Roma, 25 ottobre 2025 – Mauro Di Francesco è stato uno dei volti simbolo del cinema italiano degli anni Ottanta. Quello delle commedie balneari, che hanno riempito i cinema d’estate e poi, per decenni, i palinsesti televisivi. La sua carriera si colloca dentro quel filone che cercava una riconciliazione con la quotidianità, dopo l’esperienza traumatica degli anni Settanta: quando il Paese viveva ancora le ferite degli anni di piombo, e il cinema d’autore rischiava di rimanere lontano dalla società. Lasciando ai comici, ai caratteristi, ai cabarettisti il compito di divertire e distrarre un’Italia stanca.

Aveva cominciato accanto a Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti. Il gruppo ‘I repellenti’, di cui facevano parte i suoi amici Diego Abatantuono, Giorgio Porcaro, Massimo Boldi, Giorgio Faletti. Si esibivano in luoghi come il Derby club, poi diventato leggenda. Il Derby non era il Piccolo Teatro di Strehler: era un luogo dove passavano gangster dal volto d’angelo e belle donne, gente che voltava le spalle al palco per bere champagne con la propria compagna. Per farsi notare, lì dal palco, bisognava essere veri, immediati, irresistibili.

Mauro Di Francesco faceva parte del 'Gruppo Repellente', insieme tra gli altri a Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Giorgio Faletti (Alive)

Dopo il cabaret, come per molti dei protagonisti di quel palcoscenico, arriva il cinema. Lì, Mauro Di Francesco si ritaglia presto il suo ruolo: quello del giovane milanese impacciato e sognatore, che cerca l’amore e la vacanza, ma porta dentro una vena di malinconia. Forse non aveva il physique du rôle del protagonista, ma sapeva rendersi memorabile con una battuta, con un gesto, con uno sguardo. “Sei andata via, Alina? E chi se ne frega!”, diceva in Sapore di mare 2. Una frase beffarda, che dietro la spavalderia nascondeva un dolore vero.

In un’altra scena, in quello stesso film, è un cameriere che si innamora di una ragazza borghese, ricca. Un momento romantico sembra nascere, ma passa il “cumenda” che lo umilia, lo chiama “servo”, gli sibila “te le devi guadagnare le ventimila: mica ti pago per rompere le balle agli ospiti!”. Lei, però, gli rimane vicina, gli mostra ugualmente il suo amore. E lui ha uno scatto di ribellione: lui reagisce con uno schiaffo al ‘cumenda’, si taglia i ponti dietro le spalle, sceglie la dignità e l’amore. È un attimo, ma racconta più di tante parole l’Italia dei consumi e delle classi sociali ancora divisa, ma in cerca di riscatto.

L’Italia che si specchiava nei suoi film

I titoli che lo hanno reso popolare — Sapore di mare 2, Yesterday – Vacanze al mare, Abbronzatissimi, I fichissimi — raccontano un’Italia in espansione: turismo interno, nuovi consumi, aspirazioni borghesi. Spiagge, abiti firmati, balli, auto di lusso e piccoli furti d’amore. Non è più l’Italia dei cortei e delle ideologie, ma quella dei bar, delle discoteche e dei finestrini aperti.

È l’Italia del “riflusso”, del ritorno al privato dopo il sogno collettivo. I personaggi di Mauro Di Francesco sono figli di quel tempo: piccoli borghesi in cerca di identità, timidi seduttori, amiconi un po’ goffi. Il loro costume è quello degli anni Ottanta: capelli phonati, occhiali da sole, camicie sbottonate, vestiti da aperitivo. Ma dietro la superficie brillante si intravede sempre la precarietà dei sogni: lavori saltuari, espedienti, amicizie che valgono più dei soldi.

Mauro Di Francesco nel film 'Abbronzatissimi 2' (Alive)

L’edonismo come terapia sociale

Quell’edonismo che attraversava il decennio — che qualcuno chiamò “reaganiano”, ma che in Italia aveva contorni più dimessi — nei film di Di Francesco diventa quotidiano, umano. È il piacere semplice: una vacanza, un flirt estivo, un gelato, un’uscita con gli amici. Non il lusso sfrenato, ma la gioia minuta di chi vuole dimenticare. La comicità, in quegli anni, diventa una forma di terapia collettiva. Dopo la paura, la violenza, il buio degli anni Settanta, l’Italia ritrova con quelle commedie un ritmo rassicurante, una normalità possibile. Il cinema di Mauro Di Francesco — e dei suoi compagni di viaggio come Abatantuono, Calà e Boldi — restituisce alla gente il diritto di ridere di sé stessa.

Una galleria di tipi umani

Non era bello e biondo come Massimo Ciavarro, non era trascinatore come Abatantuono, né simpatico a tutti i costi come Jerry Calà. Per questo diventava altro: il romantico, il fragile, il poetico in quella compagnia di gaudenti.

In Yesterday – Vacanze al mare, guida una vecchia Vespa scassata, cita Lenin e il Maggio francese, parla di rivoluzione e proletariato, ma è povero in canna. Il suo soprannome è “Mao”: un ironico specchio di ciò che era accaduto all’Italia, passata dai sogni ideologici alla fame quotidiana, dalla militanza al disincanto.

E poi c’è la differenza con i compagni del Derby. Abatantuono è l’irruzione vitale del Sud, l’energia che travolge tutto. Boldi è la maschera, il tic, la comicità meccanica. Mauro Di Francesco no: ha un volto più da attore che da comico, una malinconia sottile che attraversa ogni gag. Ed è quella faccia “normale” che gli permette di prendere parte anche a film di altro genere, come Scusa se è poco, al fianco di Ugo Tognazzi e Monica Vitti.

Mauro Di Francesco con il resto del cast di 'Sapore di mare' (Alive)

Un’Italia che imparava a perdonarsi

Quelle commedie, oggi tanto citate e spesso liquidate come “leggere”, erano in realtà il riflesso di un elettorato non politico, di una società che si occupava del proprio microcosmo — famiglia, lavoro, amori, piccoli onori sociali — dopo aver archiviato i sogni collettivi.

I personaggi di Di Francesco invitavano lo spettatore a riconoscersi e, in qualche modo, a perdonarsi. Perché rappresentavano la vita reale, con le sue piccole miserie e i suoi gesti eroici. Le donne in spiaggia “si danno un sacco di arie e parlano solo di soldi”, dice uno dei suoi personaggi. Ma non c’è cinismo: c’è una consapevolezza disincantata, e un fondo di tenerezza. In fondo, i personaggi di Mauro Di Francesco non sono lontani da noi: incarnava “uno di noi”. Il ragazzo che va in vacanza, che cerca una ragazza, che sbaglia, che ride per non pensare. E in quella risata, così lieve, si specchia un intero Paese che — dopo anni di piombo — stava solo cercando di ritrovare se stesso.