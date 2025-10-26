Mauro Di Francesco. Commedie anni ’80: c’era un ragazzo...

Si rideva, ci si innamorava, in quei film. E in quel cinema c’era lui, Mauro Di Francesco, Maurino. Piccolo, meno arrogante, meno pirotecnico dei suoi colleghi Abatantuono – travolgente, surreale, istintivo, irruento – o Jerry Calà, piacione e ammiccante. Lui era sommesso, sentimentale, a volte persino invaso dall’amarezza.

Aveva 74 anni Mauro Di Francesco, scomparso ieri in una clinica romana. Aveva 74 anni, ma per noi sarà sempre un ragazzo. Con i capelli phonati, l’accento milanese, la camicia sbottonata sul petto e gli occhiali da sole. E’ così che si è scolpito nella memoria di tutti, nel cinema al sapore di mare degli anni ’80. I titoli sono famosissimi: I fichissimi, Attila flagello di Dio, Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Carlo Vanzina, Castellano e Pipolo, Steno come registi. Commedie che riempivano le sale, e poi hanno nutrito i palinsesti tv. Film nei quali la società italiana si riconosceva, dopo le tensioni e le ferite degli anni di piombo. Il terrorismo era una pagina di sangue da dimenticare. L’Italia cercava un ritorno a un’innocenza perduta. In quel momento, arrivano quei film, e quegli attori.

Mauro Di Francesco in realtà aveva iniziato in un periodo che sembrava ere geologiche precedenti. Nato nel 1951 a Milano prende parte a due sceneggiati della tv in bianco e nero: I promessi sposi di Sandro Bolchi e La freccia nera con una giovanissima Loretta Goggi. Poi il cabaret. Il suo gruppo, “I repellenti“, vede fra le sue menti due geni come Beppe Viola ed Enzo Jannacci. Come compagni di avventura ha Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Porcaro, Ernst Thole, Giorgio Faletti. Si esibiscono al Derby Club. Da lì, approdano al cinema. I fichissimi di Carlo Vanzina costa pochi spiccioli, incassa fior di milioni. Seguono altri successi: Attila flagello di Dio, Sapore di mare 2, Abbronzatissimi e Il ras del quartiere, parodia di 1997, fuga da New York. Film che raccontano l’Italia dei bar, degli aperitivi, delle vacanze, delle auto col finestrino aperto.

In quella Italia, Mauro Di Francesco è il ragazzo della porta accanto. Sono commedie, sì, ma si soffre per amore. In Sapore di mare 2 guarda l’orizzonte, il sole sta tramontando. Commenta: "Sei andata via, Alina? E chi se ne frega!". Ma lo dice con la voce spezzata, con uno struggimento che gli occhiali da sole non riescono a mascherare.

Gli anni passano, alcuni amici – Porcaro, Faletti, Thole – se ne vanno. Cicatrici che restano. Lui, Maurino, affronta un trapianto di fegato. Si confida solo con l’amico Abatantuono, che lo rincuora, lo incoraggia, lo va a trovare. Mauro rinasce, ma si allontana dallo spettacolo. Si ritira a vivere in Toscana, scrive un libro, La logica del paradosso. Ritrova gli amici in un film del 2019, Odissea nell’ospizio. Hanno tutti i capelli grigi: ma lui rimarrà per sempre Maurino, il ragazzo con la camicia sbottonata, e un grumo di sentimento che va su e giù, sul pomo di Adamo.