Udine, 8 febbraio 2020 - Lui sì che se ne intende di dialetti, di dizioni, di ’calate’. Ci ha scritto anche un romanzo (duro, durissimo, scioccante per la sua brutale bellezza): La ballata della donna ertana per Mondadori, dove il dramma si consuma attraverso mille sfaccettature dialettali, dizioni, calate appunto. Lui si chiama Corona, Mauro Corona, classe 1950, fra gli scrittori italiani più letti nel nostro Paese e in Europa. Le sue sono storie dure, per nulla gratificanti, anche se, nella prosa secca e nello svolgimento ardito e pieno, lascia sempre un margine alla speranza.

Corona è appena tornato da una corsa in montagna (sì, sempre lei, il vero amore della sua vita), ma non ha il fiatone. Scandisce, senza esitazioni: "Sia chiaro, prima di addentrarci nell’analisi del dialetto e di quel che è successo in Veneto, che l’italiano è una lingua che tutto il mondo ci invidia, che tutti, nei più sperduti angoli della terra, vorrebbero imparare. E ci sono molti stranieri che lo sanno meglio di noi. Quindi, è nostro dovere, un dovere forte e sentito, conoscere l’italiano. Chiaro?".

Chiaro, Corona. Ma allora dobbiamo abolire i dialetti o far svanire l’accento?

"Ma nemmeno per idea! Chi può pensare questa bestialità? Io ci ho scritto un romanzo in dialetto e...".

... e piacerà alla Lega...

"Non mi interessa. Io non sono leghista, posso solo essere d’accordo su alcune cose che dice Matteo Salvini. Ma io sto dall’altra parte, anche se, in questo periodo, di sinistra c’è poco...".

Torniamo al dialetto.

"Meglio. Il dialetto arricchisce il nostro parlare. Con frase retorica potrei dire che è un patrimonio da conservare e difendere in parallelo con la conoscenza della lingua italiana. No, nessuna discriminazione verso i dialetti e gli accenti. Però...".

Dica, siamo pronti...

"Però starei attento ai giovani e anche ad alcuni politici più che sull’uso del dialetto sulla necessità di frenare gli inglesismi o presunti tali. Non sopporto sentire ’facciamo una full immersion’. Oppure, peggio, ’facciamo un break’. Così si impoverisce e si inquina la lingua. Io con le parole ci gioco e ci vivo, sono uno scrittore. Non pretendo la purezza assoluta, ma la contaminazione ha da esser intelligente, non buttata lì. La lingua è qualcosa di bello. Cerchiamo di non sporcarla, ma di impararla sempre meglio".

Lei ha scritto anche un romanzo in dialetto.

"Sì e posso dire che leggere e scrivere in dialetto non è per niente facile. Anche a me, lettore accanito, capitava, faccio un esempio molto popolare, di arenarmi davanti a qualche sicilianismo di Andrea Camilleri".

Gli accenti la divertono?

"Tantissimo, non avete idea quanto. L’accento, attenti, è un’anima vocale. Caratterizza. E gli accenti vanno salvati nel rispetto della lingua italiana".

Sono la storia di questo Paese?

"Sì, ma non fate l’errore di pensare che i dialetti o gli accenti o come caspita vogliamo dire siano qualcosa di fermo. Anche loro si evolvono o si consumano. E, per fortuna, si stampano vocabolari per tradurli...".