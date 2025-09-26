Mattia Furlani a ‘Verissimo’: chi è il giovanissimo oro ai Mondiali di salto in lungo

Milano, 26 settembre 2025 – Tra gli ospiti di domenica 28 settembre a 'Verissimo' ci sarà Mattia Furlani, giovane atleta azzurro che per primo ha conquistato l'oro ai mondiali nel salto in lungo.

Chi è Mattia Furlani

Nato a Marino il 7 febbraio 2005, Mattia è un figlio d'arte o, per meglio dire, di sport. I suoi genitori sono, infatti, Marcello Furlani (altista da 2,27 m nel 1985) e Khaty Seck (velocista italiana di origini senegalesi). Anche sua sorella Erika ha seguito le orme familiari ed è un'altista di livello internazionale.

La sua carriera parte da bambino ma inizialmente alterna l'atletica alla pallacanestro. Poi, a soli 13 anni , fa la sua scelta. Dal 2020 inizia a collezionare record italiani e successivamente arrivano i primi titoli: campione italiano under 18 nel salto in alto e salto in lungo sia indoor sia outdoor, oro nel salto in lungo ai campionati italiani under 20 indoor, oro nel salto in lungo ai campionati europei di Gerusalemme.

Il 2 marzo 2024 conquista la medaglia d'argento ai mondiali indoor di Glasgow e, nello stesso anno, arriva anche la sua prima medaglia olimpica: bronzo nella finale del salto in lungo maschile a Parigi.

L'oro a Tokyo

Il 17 settembre 2025 vince l'oro ai mondiali di Tokyo nel salto il lungo. Questa vittoria lo ha catapultato nell'olimpo italiano: è, infatti, il primo atleta italiano, nonché il più giovane in assoluto , a vincere il campionato del mondo nel salto in lungo maschile nonché l'atleta italiano più giovane ad essere mia salito sul gradino più alto del podio in qualsiasi edizione dei mondiali di atletica.

Un 'Verissimo'