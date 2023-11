Così Matthew Perry salvò Friends. “Chandler doveva tradire Monica, lui si oppose”

Los Angeles, 6 novembre 2023 – A più di una settimana dall’improvviso addio a Matthew Perry, continuano le manifestazioni d’affetto da parte di colleghi e fan. Questa volta a parlare è Lisa Cash, che ha interpretato una piccola parte in un episodio della quinta stagione di Friends. L’attrice ha rivelato a TMZ che durante la produzione della puntata Perry ha lottato per far cambiare idea agli sceneggiatori, che volevano che Chandler tradisse l’amata Monica.

In “Tutti insieme a Las Vegas – Prima parte”, Monica e Chandler avrebbero dovuto avere un pesante litigio in albergo, al termine del quale quest’ultimo si sarebbe dovuto “vendicare” tradendo la fidanzata con la cameriera del servizio in camera, interpretata da Cash. Dopo le prime prove, Matthew Perry aveva protestato contro il copione, pensando che i fan non avrebbero mai perdonato il suo personaggio per la scappatella.

Dopo varie negoziazioni e il categorico rifiuto di Perry, gli sceneggiatori hanno deciso di modificare la trama dell’episodio, cancellando il tradimento e dando a Cash una parte molto meno in vista, quella di un’assistente di volo in una scena con Rachel e Ross.

Sebbene il ruolo iniziale le avrebbe potuto dare molta più visibilità, e magari più attenzione agli occhi di Hollywood, Lisa Cash dice di non essere amareggiata, in quanto il tradimento di Chandler avrebbe potuto cambiare le sorti di un programma che è diventato un amatissimo cult a tutti gli effetti.