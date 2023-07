Chi è Matteo Napoletano, nuovo amore di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha presentato in famiglia il nuovo fidanzato, Matteo Napoletano. Di per sè la presentazione di un nuovo amore in famiglia non dovrebbe fare notizia se non fra i parenti e gli amici più stretti delle persone coinvolte. O, trattandosi della dinastia Ferragni, dei follower. Followe solleticati in continuazione con immagini e frasi sui social.

E quindi ecco che il nome di Matteo Napoletano comincia a circolare fra i follower della sorella di Chiara Ferragni. In realtà chi segue da vicino al vita di Valentina Ferragni lo aveva già visto qualche mese fa, visto che gli indizi - ovviamente sempre a mezzo social - di una frequentazione fra i due non mancano da mesi. Si era vociferato di un loro allontanamento, ma ora i dubbi sono fugati dalla foto pubblicata da Marina Di Guardo, mamma supersocial della famiglia più social d'Italia.

Una foto nella quale Matteo Napoletano compare in primo piano, proprio accanto a Valentina Ferragni. Chi è Matteo Napoletano? Di nove anni più giovane della fidanzata, il ventiduenne è originario di Castelfranco Veneto al contrario dei nuovi "parenti" è ben poco attivo sui social. Basti pensare che su Instagram ha circa 6.500 follower e solo 14 post pubblicati. Matteo Napoletano studia ancora e lo fa a Los Angeles, dove si è stabilito proprio per completare la propria formazione.

Con Valentina Ferragni è vero amore? A dirlo potrà essere soltanto il tempo. Quello che appare ormai certo è che la sorella di Chiara Ferragni ha definitivamente dimenticato Luca Vezil, ex fidanzato che si è ultimamente consolato con Virginia Stablum.