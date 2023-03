Matteo Giunta: chi è il marito di Federica Pellegrini

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono tra i partecipanti della nuova edizione di Pechino Express dedicata a ‘La via delle Indie’, un lungo itinerario che si snoda tra India, Borneo malese e Cambogia. I due ex nuotatori formano il team de “I Novelli Sposi”. Per il secondo anno consecutivo il reality va in onda su Sky.

Chi è Matteo Giunta: biografia

Matteo Giunta, classe 1972, è originario di Pesaro. Nato e cresciuto nelle Marche, Giunta ha proseguito gli studi a Torino, dove ha conseguito una laurea in Scienze Motorie. Successivamente, nel 2008 ha cominciato a dedicarsi alla preparazione e al training degli atleti di diverso livello tra cui il cugino, l’ex nuotatore Filippo Magnini.

Matteo Giunta allenatore di Federica Pellegrini

Nel 2012 Matteo Giunta ha iniziato a seguire Federica Pellegrini come preparatore atletico. All’epoca la Pellegrini era fidanzata con Magnini. Nel 2014 Giunta è diventato allenatore della campionessa nativa di Spinea, in provincia di Venezia. Con Giunta come coach, Federica, soprannominata ‘la Divina’, ha vinto 3 titoli mondiali e 3 titoli europei.

L’amore di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati insieme per sei anni, dal 2011 al 2017. La Pellegrini, poi, si è fidanzata con Matteo Giunta, anche se i due hanno aspettato prima di uscire pubblicamente allo scoperto e a lungo non hanno confermato i rumors che parlavano della loro relazione.

Matteo Giunta, Federica Pellegrini: Filippo Magnini

Una storia d’amore a gonfie vele, quella tra Giunta e Pellegrini, tanto che i due si sono sposati nell'estate del 2022. Dal 2018, invece, il cuore di Magnini batte per la showgirl e conduttrice sarda Giorgia Palmas, con la quale è convolato a nozze nel 2021. Hanno una figlia, Mia, sorella minore di Sofia, che la Palmas ha avuto dall’ex Davide Bombardini, calciatore.

Il matrimonio di Matteo Giunta e Federica Pellegrini

Ospite di ‘Verissimo’ condotto da Silvia Toffanin, la Pellegrini aveva parlato delle nozze con Matteo Giunta e della proposta che lui le aveva fatto sorprendendola: infatti la campionessa non avrebbe immaginato che Giunta gliela facesse in tempi brevi dopo il suo ritiro dal nuoto agonistico e dalle gare. Sabato 27 agosto 2022, nel pomeriggio, è stato celebrato il loro matrimonio a Venezia, presso la chiesa di San Zaccaria. Federica è andata all’altare accompagnata dal padre Roberto. Testimone di Federica è stato il fratello Alessandro. A loro e alla madre, Cinzia, Pellegrini è molto legata.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini: coppia romantica

La cerimonia religiosa delle nozze di Pellegrini e Giunta è stata blindatissima. Per desiderio di Federica, hanno preso parte all’evento anche i quattro bulldog francesi suoi e di Matteo. Dopo il sì la coppia e i suoi 160 ospiti hanno cenato in un resort in mezzo alla laguna di Venezia. I due hanno trascorso la prima notte di nozze presso il celebre Hotel Danieli, dove, mesi prima, a novembre 2021, Matteo Giunta avrebbe chiesto la mano della ‘Divina’.