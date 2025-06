Matteo Bussola: "Carissimi genitori come me: l’amore vero per i figli è quello per le loro fragilità"

Adolescenti che inseguono una passione che non coincide con la loro predisposizione. Questo il cuore nuovo romanzo di Matteo Bussola: Il talento della rondine (Salani), una riflessione profonda e luminosa su desiderio, identità e libertà di scelta. Lo abbiamo incontrato per parlare di talento, fallimento, corpo, e di quella cosa così fragile e potente che chiamiamo vocazione.

Matteo, qual è stata la scintilla che ha acceso questa storia? "Volevo scrivere una storia sul talento, ma non quello romantico, come dono innato. Mi interessava l’idea opposta: e se due ragazzi fossero portati per una cosa, ma innamorati di un’altra? Da lì nasce Brando, che ha talento per la danza, ed Ettore, portato per il disegno, ma entrambi inseguono l’opposto. E allora: talento è assecondare ciò che ci riesce o ciò che ci accende?".

Domanda che nasce anche dalla sua esperienza personale? "Sì. Da bambino adoravo disegnare, ma non ero bravo. Ho imparato solo disegnando tanto. Per me il talento è davvero quella cosa che Thomas Edison riassume così: 1% ispirazione, 99% traspirazione. Fatica, disciplina, costanza. Sembra quasi impopolare. Sinner, però, è l’esempio perfetto: non aveva un fisico “giusto” per il tennis, eppure oggi è il numero uno perché si allena più degli altri, perché ha mantenuto acceso il fuoco. Il suo servizio, che era un limite, oggi è un punto di forza. È la prova che il talento si costruisce".

Il vero talento, quindi, è cercare il proprio daímon. "Il vero talento è trovare il proprio daímon. Che è molto più difficile di quello che si potrebbe credere, perché a volte si potrebbe essere portati a credere che il daímon stia nella cosa che ti riesce più facile – o naturalmente più facile – e magari non è così".

Nel romanzo c’è anche Mirta, un personaggio che rappresenta un altro modo di intendere la passione. "Sì, lei fa fotografie solo perché si diverte. Ed è un bel modo di stare al mondo. Mirta è il mio personaggio preferito, non ho nessun problema ad ammetterlo".

Le figure femminili sono centrali nei suoi libri. Da cosa nasce questa confidenza con lo sguardo femminile? "Scrivere è indossare una pelle che non è la tua. Ma poi c’è anche la mia storia personale. Io non volevo figli, ero un uomo molto egoriferito. Poi ho incontrato Paola – che non poteva averne – e insieme abbiamo avuto tre bambine. Se credessi nel destino direi che diventare padre di figlie era ciò che mi serviva per cambiare. Osservare la loro crescita, il loro rapporto con il mondo e con i maschi, mi ha trasformato profondamente. Il mio sguardo sul femminile deriva proprio da loro".

Brando è condizionato dalle aspettative di sua madre. Quanto pesa lo sguardo dei genitori? "Purtroppo tanto. Viviamo in una società della performance anche come genitori. A volte, senza accorgercene, trasmettiamo ai figli l’idea che l’amore sia condizionato al merito. Ma l’amore vero è quello che si dà quando le cose non vanno, quando i figli falliscono, cadono, si perdono. Amare significa accogliere la differenza".

Un passaggio chiave del romanzo è l’accettazione della fragilità. Quanto è importante fallire, soprattutto da adolescenti? "È tutto. Noi impariamo sbagliando. Il cervello memorizza attraverso l’errore. Se proteggo mio figlio da ogni difficoltà, gli tolgo la possibilità di crescere. Il limite non è un ostacolo, è la condizione per imparare. Io posso imparare a disegnare perché non so disegnare. Posso crescere proprio perché non sono già arrivato".

Perché proprio la danza come disciplina centrale? "Perché la danza è disegnare nello spazio con il corpo. E il disegno, che è l’altra passione del romanzo, è muovere la mano su un foglio. Danza e disegno sono ricerche di linea, di senso, di equilibrio. Due linguaggi diversi, ma fratelli".

La sua scrittura è fortemente visiva. Dipende dal suo essere anche illustratore? "Totalmente. Quando disegno devo osservare. Non posso accontentarmi di ciò che penso di sapere. Lo stesso accade con la scrittura. È un modo diverso per costruire immagini, ma lo sguardo rimane lo stesso. Scrivendo, disegno con le parole".