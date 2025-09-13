Matteo Bocelli: "Per Bezos o con Johnny Depp. Cantare è questione di cuore"

Iniziare un tour in Nord America e Regno Unito a New York l’11 settembre carica di responsabilità. "Lì per lì la proposta dell’agente mi ha un po’ spiazzato, poi ho pensato che esibirmi in una ricorrenza del genere fosse doveroso" racconta Matteo Bocelli a proposito dello show al Gramercy Theatre dell’altra sera. "Tant’è che sul finale ho detto due parole per poi attaccare Caruso, il brano più vicino al sentimento che mi andava di condividere in quel momento perché l’eseguo ormai da anni e so che fa scattare la gente in piedi, emozionando, commuovendo, toccando l’anima di tutti".

Il capolavoro di Dalla è una delle due cover inserite dal secondogenito di Andrea nel nuovo album Falling in Love, pubblicato proprio ieri nell’attesa di presentarlo dal vivo nel suo unico concerto italiano il 21 luglio 2026 al Teatro del Silenzio. L’altra è Mi historia, versione spagnola de La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani finita nelle scorse settimane al centro di una querelle via social con Laura Pausini, che ne ha inserita una sua versione (in spagnolo, italiano, francese e portoghese) nell’ imminente album di cover Io canto 2. Brano uscito, per un singolare allineamento astrale, proprio ieri anch’esso. Pausini dice di non essersi "sentita rispettata" per la concomitanza, ma pure Matteo qualche sassolino nella scarpa potrebbe averlo. Anche se, fedele allo stile di famiglia, preferisce tenerselo.

Bocelli, com’è andata questa storia? "Quando col mio manager abbiamo scoperto la situazione ci siamo rimasti male, d’altronde nel momento in cui decidi di fare una cover non puoi certo chiamare tutti gli altri artisti italiani per sapere se per caso stiano facendo altrettanto. La mia prima preoccupazione è stata quella di avvertire Gianluca che non solo ha voluto ascoltare il pezzo, ma m’ha pure chiesto di poterne cantare una parte. Ovviamente ho accettato. Lì per lì, scoperta la coincidenza, avevo proposto pure a Laura di unire le forze e duettare quel pezzo assieme, ma l’idea non è andata in porto".

Potendo avere nel disco un ospite non del giro musicale, chi le sarebbe piaciuto? "Probabilmente Johnny Deep che, oltre a fare l’attore, ha una bella attitudine musicale (ascoltare le avventure con gli Oasis, Jeff Beck o con la coppia Alice Cooper-Joe Perry negli Hollywood Vampires per credere - ndr). Conoscendolo abbastanza bene, lo reputo un uomo buono, fragile, e di grande sensibilità".

A proposito di celebrity, erano intonate quelle invitate al matrimonio di Jeff Bezos, dove lei ha cantato per gli sposi? "Sarò sincero, al momento della cerimonia in cui Bezos e Lauren Sánchez si sono giurati amore eterno, mi sono pure un po’ emozionato. Credo nell’energia dei posti e quel giorno a Venezia ce n’era una molto positiva. Per il l’ingresso di Bezos ho cantato Anime imperfette e per quello della sposa Can’t help falling in love di Elvis. Tutto davanti a una platea d’invitati da brivido come Leonardo DiCaprio, Domenico Dolce, le Kardashan, Tom Brady, Bill Gates e molti altri ancora".

A Sanremo finora ha cantato solo come ospite, assieme a suo padre. Progetti? "Quello è un palco che va meritato. Posso dire, però, che tra i tanti calcati con e senza il babbo, da quello degli Oscar alla Casa Bianca, l’Ariston è il teatro che mi ha emozionato di più. E che più mi spaventa".

La spaventa più di quello del Festival di Viña del Mar col suo pubblico di irriducibili chiamato in maniera diversamente simpatica “El monstruo”? "Quando ci sono andato il pubblico è stato tutt’altro che “mostruoso“ e il giorno dopo sui giornali c’era scritto: chiudete le frontiere, non vogliamo che Matteo Bocelli lasci Viña del Mar. Le cose possono sempre cambiare, ma finora in Cile ho ricevuto solo affetto e non a caso il palasport più grande affrontato da solo è stato la Moviestar Arena di Santiago un anno fa. Proprio lì ho cantato per la prima volta la versione spagnola de La mia storia tra le dita cominciando a maturare l’idea di metterla nell’album che avevo in preparazione".