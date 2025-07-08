Matt Cameron lascia i Pearl Jam dopo 27 anni: “È stato un viaggio incredibile”

È la fine di un’era per i Pearl Jam. Dopo 27 anni dietro la batteria, Matt Cameron ha annunciato il suo addio alla band. La notizia è arrivata nelle scorse ore attraverso un messaggio condiviso sui social dal musicista stesso, che ha voluto ringraziare fan, colleghi e collaboratori per quello che ha definito “un viaggio incredibile”.

L’addio di Matt Cameron ai Pearl Jam

“Ho compiuto i miei ultimi passi giù dalla pedana della batteria per i potenti Pearl Jam”, ha scritto Cameron in una dichiarazione toccante. “Ringrazio i miei compagni di band per l’opportunità di una vita, fatta di amicizie, arte, sfide e tante risate. Sarò per sempre grato a crew, staff e fan di tutto il mondo. È stato un viaggio incredibile. Altro seguirà. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore”. Cameron, noto anche per il suo passato nei Soundgarden e nel gruppo culto Skin Yard, era entrato nei Pearl Jam nel 1998, sostituendo Jack Irons durante il tour dell’album Yield. Da allora è diventato un punto fermo della band, contribuendo sia alle registrazioni in studio che ai leggendari concerti dal vivo del gruppo di Seattle.

Il saluto della band

Ovviamente, anche i membri dei Pearl Jam hanno voluto salutare Cameron con affetto e gratitudine: “Matt è stato uno dei nostri primi eroi musicali con Skin Yard e i potenti Soundgarden, e ha suonato con noi già nei primi demo del 1990. È stato una forza inarrestabile per la band negli ultimi 27 anni, sia in studio che dal vivo. È stato un capitolo profondamente importante per noi, e gli auguriamo tutto il meglio. Ci mancherà profondamente, e resterà per sempre nostro amico, nell’arte e nella musica. Ti vogliamo bene, Matt”.

Un futuro con i Foo Fighters?

Nonostante Cameron non abbia annunciato nuovi progetti ufficiali, il suo addio ha riacceso le speculazioni su un possibile ingresso nei Foo Fighters, in particolare dopo che la band ha recentemente licenziato il batterista Josh Freese. Già nel 2023, il suo nome era circolato come possibile sostituto del compianto Taylor Hawkins, scomparso nel 2022. All’epoca, Cameron smentì seccamente le indiscrezioni: “Le voci online sono false. Non ho mai aderito ai Foos”, scrisse in una Instagram Story. Tuttavia, la sua partecipazione al concerto tributo a Hawkins a Los Angeles e le date imminenti dei Foo Fighters in Asia e Messico alimentano l voci di un futuro con la band di Dave Grohl.