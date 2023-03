Matrimonio segreto: Laura ha già detto sì

di Monica Raschi

Il giorno del famoso sì è arrivato anche per Laura Pausini. In verità era stato annunciato ufficialmente già da qualche settimana tramite le pubblicazioni di nozze, ma nella segretezza più assoluta per quanto riguarda la data. E con qualche mistero anche per quanto riguarda la città dove sarebbero state celebrate, visto che veniva indicata Bologna. Scelta anomala dato che la cantante è di Solarolo, nel Ravennate mentre lo sposo, Paolo Carta, chitarrista, produttore e compagno dell’artista da 18 anni, è di Roma. Infatti la scelta è caduta su Solarolo. Un po’ di delusione per Bologna che si era illusa di poter essere la location delle nozze della cantante. Infatti anziché il sindaco delle Due Torri, Matteo Lepore, a celebrare il rito è stato il sindaco Stefano Briccolani, rito che si è tenuto in forma segreta e privatissima nella casa dei genitori di Laura. Cerimonia di rito civile in quanto Carta è già stato sposato ed è padre di altri tre figli, Jader, 27 anni, Jacopo, 26 e Joseph, 22, avuti con Rebecca Galli.

Una festa alla quale hanno partecipato pochissime persone, tra amici e parenti, strettamente legati alla coppia. Naturalmente grande protagonista Paola, dieci anni, figlia di Laura (48 anni) e Paolo (58 anni) che ha portato le fedi degli sposi, estremamente semplici ma di colore scuro, quasi nero.

Il matrimonio si è svolto molto prima di quanto venisse ipotizzato (maggio o giugno) ed ha spiazzato non solo i fan, ma anche gli stessi partecipanti alla cerimonia che pensavano fossero stati invitati a cena per festeggiare i trent’anni di carriera di Laura Pausini. E invece, al loro arrivo, hanno trovato la cantante vestita da sposa. Un abito bianco, molto tradizionale, dal taglio semplice, lungo fino ai piedi, giacca da smoking, velo, guanti in pizzo e collana di perle. Altrettanto classico lo sposo con un tuxedo nero: unica concessione al non conformismo è stata la maglietta nera, girocollo, indossata sotto la giaccia, al posto della più classica camicia. Splendida la piccola Paola, nel suo vestito bianco, con fiori, una piccola principessa emozionata e consapevole del ruolo fin dai primi momenti della cerimonia, quando ha preceduto con un piccolo mazzo di fiori tra le mani la mamma che, al braccio di papà Fabrizio, ha raggiunto Stefano che le ha scoperto il viso coperto dal velo. Il resto è stato compito del sindaco Briccolani che ha portato a coronamento una lunga storia d’amore e che ha concesso un unico commento: "È stato un grandissimo onore".

I neo sposi hanno voluto regalare agli ospiti un’altra emozione: si sono scambiati le promesse con la canzone inedita Davanti a noi, scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui social della cantante insieme ad alcune immagini delle nozze. Il servizio fotografico è stato affidato al talento di Gianluca Camporesi, detto Napthalina (come il nome della sua società), forlivese, che ha già raccontato, attraverso le sue foto, il tour del 2016 di Laura Pausini e realizzato i video che ricostruiscono la vita del maestro Luciano Pavarotti per la casa museo di Modena. Camporesi conosce molto bene il mondo della musica, avendo lavorato per tredici anni come fonico, tra gli altri, anche per Jovanotti.

Ieri, nel giorno dell’annuncio a sorpresa del suo matrimonio e reduce dalla maratona live #Laura30, la cantante ha anche reso note le date del World Tour 20232024, in partenza il 12 dicembre da Roma (dopo la data zero di Rimini).