Matrimonio in spiaggia, i consigli per gli sposi e per gli invitati

Per quanto riguarda una delle tendenze più diffuse delle nozze e delle relative location, il matrimonio in spiaggia è sempre più popolare tra le coppie che desiderano creare un'atmosfera romantica e suggestiva per il loro grande giorno. Tuttavia, organizzare una cerimonia nuziale in riva al mare richiede un’attenta e adeguata pianificazione e la consapevolezza di alcuni dettagli importanti.

Gli sposi

Se vogliono sposarsi a pochi passi dal mare, gli sposi dovrebbero valutare una serie di accorgimenti preliminari. - Location: va scelta con grande cura, anche pensando agli orari in cui si terrà la cerimonia. Bisogna verificare che sia accessibile, abbia spazio sufficiente per ospitare tutti gli invitati e offra servizi come toilette e parcheggio. - Inviti: quando si contattano gli invitati, è bene specificare dove si svolgerà il matrimonio, fornendo indicazioni dettagliate sulla location, sulle sistemazioni e sulle attività locali per rendere il loro viaggio più agevole. - Autorizzazioni necessarie: è importante assicurarsi di ottenere tutti i permessi dalle autorità locali e avere i documenti in regola, per non incorrere in sanzioni o vivere scene imbarazzanti durante il rito stesso. - Meteo: le condizioni climatiche sulla spiaggia possono cambiare rapidamente, quindi è consigliabile monitorare le previsioni e prendere provvedimenti. È anche utile avere un piano di riserva, per esempio con uno spazio al coperto, per far fronte a eventuali situazioni impreviste. - Dettagli: per decorazioni e allestimenti si dovrebbe tenere conto di temperature, umidità e vento. Meglio scegliere fiori e materiali resistenti ancorandoli saldamente alle postazioni individuate per tale scopo. Si potrebbero fornire anche teli, maxi cuscini, divanetti, tendoni e gazebi per gli invitati. - Comfort: è importante fare in modo che gli ospiti stiano bene durante la cerimonia in spiaggia. In aggiunta a quanto indicato prima, si potrebbe considerare di mettere a disposizione degli invitati ventilatori, insetticidi o una postazione per lavare via la sabbia da piedi, caviglie, gambe e mani e, naturalmente, bottigliette d’acqua prima del momento dedicato al rinfresco.

Abbigliamento per lei

La sposa che ha scelto di celebrare la cerimonia in riva al mare dovrebbe indossare un abito leggero, fresco e fluente, magari in chiffon, seta o cotone, tessuti che permettono di muoversi agevolmente sulla sabbia. Attenzione anche alla lunghezza dell’abito: dato il contesto, sarebbe meglio se fosse corto o comunque che arrivasse al ginocchio, a meno che non ci sia un patio o una piattaforma rialzata per cui va benissimo anche una veste nuziale lunga, dalle linee morbide ma essenziali, evitando volumi troppo ampi e strutturati. Un matrimonio in spiaggia si presta bene a uno stile boho-chic con dettagli floreali, pizzi e ricami. Per quanto riguarda le calzature, occorrerebbero scarpe aperte e basse adatte a un terreno sabbioso o sandali piatti, impreziositi con fiori o conchiglie per restare in tema con l’ambiente marino. Per l’acconciatura andrebbero bene semi-raccolti con onde morbide, trecce e chignon. Il trucco deve essere leggero, fresco, luminoso e a lunga durata.

Abbigliamento per lui

Anche per quanto riguarda lo sposo, per un matrimonio in spiaggia il consiglio è di scegliere un abito leggero e traspirante in lino o in cotone, fresco e confortevole, optando per colori chiari neutri e classici o vivaci tonalità pastello, con mocassini o sandali in pelle. Anziché la cravatta, che può essere impegnativa in riva al mare, si potrebbe puntare su allegri papillon e pochette. Se il rito non è particolarmente formale né elegante, si potrebbe anche far a meno della giacca, sempre, però, con un occhio di riguardo per la sobrietà e il buon gusto, nel rispetto di un momento importante come una promessa d’amore.

Gli invitati

Alcune indicazioni del dress code degli sposi, per una cerimonia in riva al mare, valgono anche per gli invitati. È sempre opportuno contattare in anticipo gli sposi o comunque leggere bene l'invito per tenere conto di eventuali indicazioni specifiche. È importante rispettare il tema del matrimonio in spiaggia e sentirsi a proprio agio e comodi nell'abbigliamento scelto. L’abbigliamento deve essere adeguato al contesto: si tratta di un evento informale e all’aperto, che richiede abiti leggeri e freschi, dai colori chiari e colorati, anche con stampe floreali o marine. Banditi i tessuti pesanti e quelli sintetici. Per le signore, in particolare, è consigliabile evitare i tacchi alti se si deve camminare sulla sabbia; meglio un paio di sandali gioiello comodi o di ballerine. Trucco e acconciatura dovrebbero essere naturali e poco elaborati.

Per tutti

È fondamentale partecipare a una cerimonia sul mare proteggendo pelle e occhi dai raggi solari. Sul viso e sulle parti scoperte del corpo bisogna applicare una crema solare con fattore protettivo elevato, indossare borsalini e cappelli a tesa larga e occhiali da sole. Queste sono indicazioni che dovrebbero seguire tutti colori che sono coinvolti in un rito nuziale sul mare, non solo gli ospiti ma anche gli stessi sposi.