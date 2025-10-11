Matrimonio da incubo ad Alghero: la moglie trova lo sposo a letto con l’amante durante la festa di nozze

Matrimonio a prima svista: dov’è finito mio marito? Pronunciato il sì, scambiate le promesse, posato per i fotografi, radunati gli invitati a tavola e tagliata la torta, una domanda sciarelliana ha iniziato a serpeggiare alla festa di nozze: chi l’ha visto? Come in un film (un ultimo bacio mucciniano capitolo III) o un incubo (se ci mettiamo nei panni della sposa, cioè nell’abito bianco). Lui, il marito che aveva giurato sarà per sempre, nella gioia e nel dolore, è andato presto a cercare piacere e rifugio altrove, nella camera d’un noto hotel di Alghero, splendida città di mare dal dna catalano in provincia di Sassari: la moglie l’ha trovato abbracciato a letto a un’altra donna (per altro parente stretta della sposa, una sorella o una cugina, si dice proprio con lo stesso cognome, rumors). L’amore è eterno finché dura è in questo caso è stato più veloce di un colpo di fulmine. È scoppiato subito: una manciata di ore dopo le nozze. La coppia è ufficialmente in frantumi e si è separata qualche giorno dopo. La storia è stata raccontata da La Nuova Sardegna.

Torta nuziale

Una scena surreale nell’hotel sulla Riviera del Corallo

Scene da un pandemonio sulla Riviera del Corallo. Quella stanza d’albergo era destinata alla prima notte di nozze degli sposini: si è trasformata nella scena del crimine coniugale: alto tradimento. È il turning point: urla, schiaffi, graffi, ferite, imbarazzo generale e fuggi fuggi degli invitati dalla location esclusiva sul mare, una di quelle ambitissime che impieghi anni a trovare libera e prenotare, per tacer della tariffa e del catering.

Chi sono i protagonisti

I protagonisti, ora. La sposa, una 40enne della zona di Alghero. Lo sposo: un 30enne di origini straniere. Alla festa: amici e parenti da varie parti d'Italia e dall'estero. Tutto si è svolto regolarmente fino al momento del ricevimento. Programma classico: menu locale da grande abbuffata, musica, balli scatenati, revival, brindisi, brindisi, karaoke condizionato fortemente dai brindisi, il nonno che barcolla, la lotteria per chi guida fino a casa, ogni tessera immaginabile del mosaico just married.

Il marito non rispondeva al telefono

Il primo segnale che ha preoccupato la sposa è stato l’assenza di campo: il telefono del marito era muto, silente, dormiente, irraggiungibile. Lei allora ha iniziato a cercarlo, scortata dalla famiglia e da un dipendente dell’hotel. Inizialmente indispettita, poi preoccupata, e poi insospettita, infine furiosa. Toc toc. Qui non c’è. Qui neppure. Ha bussato alle porte delle camere riservate agli ospiti: tentativi a vuoto. Fin quando ha aperto la stanza deputata a ospitare la prima notte d’amore. Era lì, il marito: faceva sesso con un’altra.

Il matrimonio è andato in frantumi

Finita? No. Racconta La Nuova Sardegna che la sposa – comprensibile –non l’ha presa affatto bene. Ha provato a sfilarsi immediatamente la fede consacrata dall’anulare e – sarà che l’anello era nuovo di gioielleria – nell’atto si sarebbe pure ferita leggermente alla mano sinistra. Agitazione. Sbalzi di pressione. Sono accorsi i manager dell’albergo: tutto bene signora? (ancora per poco, quasi già signorina). La notizia ha fatto il giro dei social e della stampa locale, diventando in poche ore viralissima. Né gli sposi né i familiari hanno rilasciato uno statement da divorzio hollywoodiano: ma pare che il matrimonio sia stato – di fatto – annullato in fretta e furia.

Cosa diceva Freud?

Piccolo bigino. Il tradimento è per Freud la fantasia narcisistica di trovare un amore perfetto e duraturo, che compensi non solo tutte le delusioni dell’infanzia, ma anche quelle dell’adolescenza e dell’età adulta (e quindi anche le imperfezioni inevitabili dell’altro/a). Ma vallo a dire alla moglie che l’altra donna nel letto è una fantasia.

Cosa dice la Sacra Rota?

Estratto da simil bignami: il tradimento non è un motivo di per sé per ottenere l'annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota, ma può essere un motivo di separazione legale con addebito. Per l'annullamento religioso, il tradimento commesso prima del matrimonio può essere un motivo solo se il coniuge traditore lo ha nascosto deliberatamente all'altro. E se il tradimento avviene nelle 24 ore del matrimonio? C’è una clausola ad hoc?

Il precedente nel Leccese

Incredibile. Impossibile. Sicuri? Non è la prima volta che un ricevimento nuziale va fuori controllo. A Specchia, provincia di Lecce, capitò nel 2021: il testimone dello sposo molestò la neo-moglie dell’amico scatenando una rissa gigantesca. Il video delle botte nuziali – era il 29 maggio – fece il giro del web e finì anche in tribunale: il testimone si ritrovò accusato di violenza sessuale. Per la cronaca: il molestatore è un 26enne di Corigliano d’Otranto ed è stato condannato in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione. Una gabbia peggiore del matrimonio, forse.