Roma, 1 settembre 2018 - "Today is The Day". È il buongiorno di Chiara Ferragni, prima di immergersi nella piscina privata della camera dove alloggia, ai 14 milioni di follower che oggi più che mai la seguono nel giorno più importante, il giorno del matrimonio con Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, alle 18.30 nella "Dimora delle Balze", casale dell'Ottocento a una ventina di chilometri da Noto. Le nozze col rito civile saranno celebrate dal sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Quello tra la Ferragni e Fedez sarà un matrimonio "bollente" nel vero senso della parola: la colonnina di mercurio, a Noto, segna 37 gradi.

La fashion blogger e il rapper ieri si sono concessi, seppure per pochi minuti, ai tanti fan che li hanno attesi in via Nicolaci, in pieno centro storico. Poi a Palazzo Nicolaci il party di benvenuto agli ospiti, che si sono scatenati insieme alla coppia in balli e canti (e pure lacrime dei quasi sposi). Ecco il 'The Day', il matrimonio più social di sempre, raccontato in diretta.

FOTO Festa la sera prima del matrimonio

'Pronta' Matilda, il cane della coppia

Il primo ballo della sposa con il piccolo Leone

Chiara va alla 'Dimora delle Balze': intorno alle 13 di oggi, la Ferragni è partita in auto per recarsi nel casale dove verranno celebrate le nozze.

Il video del party pre-nozze

Le lacrime di commozione degli sposi

I balli scatenati nel party della sera prima delle nozze