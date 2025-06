Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: ospiti da Oscar, tre giorni di feste e pigiama party

Venezia, 25 giugno 2025 - Le nozze del re soldo. Se questo non è un matrimonio reale, è solo perché manca la corona. Scintillante, blindato, sopra le righe. Un evento lungo tre giorni con la flottiglia di jet privati (80) in avvicinamento, gli invitati da Oscar, i valigioni che nemmeno a Cannes, i canali trasformati in red carpet.

I promessi sposi Lauren Sanchez (55 anni) e Jeff Bezos (61)

Parola d’ordine per i Bezos-Sanchez, già diventati Sanchezos: esagerare. Ieri mattina ha gettato gli ormeggi alla stazione Marittima il panfilo Kisnet, un palazzo di 122 metri di proprietà del miliardario americano di origini pakistane Shahid Khan che viste le dimensioni poteva attraccare solo nella zona riservata alle grandi navi. Khan chi? Il padrone del Fulham, squadra di Premier League, e dei Jacksonville Jaguars, formazione professionistica della Nfl americana. Comunque uno che non si accontenta: il Kismet è una specie di gigantesco giaguaro, uno dei pochi oggetti galleggianti ad avere una camera per la crioterapia.

Lo yacht

La corte approva e si porta avanti dopo lo schiuma party in pigiama già avvenuto sullo yacht Koru del patron di Amazon, che per ragioni di sicurezza resterà in acque croate: una festa da adolescenti abbassa un po’ il tono delle celebrazioni ma rende l’idea dell’entusiasmo della coppia e nessuno dei 200 invitati a questo punto potrà tirarsi indietro. Il parterre è un frullato di Hollywood, moda, politica, economia, finanza e jet set. Tra i confermati: la stilista Diane von Fürstenberg e il marito Barry Diller, ex top manager di Paramount Pictures e 20th? Century Fox & Fox Network; il produttore premio Oscar Brian Grazer; l’attore Orlando Bloom (senza Katy Perry, impegnata col tour in Australia). E poi: Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Eva Longoria, Karlie Kloss, Joshua Kushner, Ivanka Trump e Jared Kushner, Bill Gates, Elton John e Mick Jagger, Leonardo DiCaprio con la fidanzata-modella Vittoria Ceretti, Shakira. Qualcuno osa mettere nella lista Trump, già che si trova in zona per la cena di gala a margine del vertice Nato all’Aja.

Da domani a sabato tutti in pista, con quello stile che scivola nell’abnorme fra cocktail, cene e vagabondaggi culturali. Base ufficiale sarà l’hotel Aman Venice affacciato sul canal Grande. Un 7 stelle (quindi esistono) a Palazzo Papadopoli costruito nel XVI secolo, affrescato da Tiepolo e già teatro delle nozze tra George Clooney e Amal Alamuddin.

Prenotati in blocco anche il Gritti Palace, Danieli, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venice. Una delle prime feste sarà nel giardino di Villa Baslini sull’isoletta di San Giovanni Evangelista. C’è anche la piscina, si replica lo schiuma party? Venerdì il fatidico sì sull’isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di San Marco, scelta per questioni di privacy, sicurezza e prestigio architettonico. Microfono al cantante Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea, e poi spettacolo pirotecnico. Sabato il ballo con Lady Gaga (pare) all’interno dell’Arsenale nella zona delle Tese, l’unica location monitorabile al centimetro e a minimo rischio protesta visto che non è raggiungibile né a piedi né a nuoto. Il governatore veneto Luca Zaia tutto sommato è contento: “Venezia è sempre stata inclusiva, non ha mai fatto ostracismo, pensare di farlo oggi mi pare sbagliato. Dobbiamo rispettare una coppia che viene qui a sposarsi. Questo matrimonio porterà benefici economici e d’immagine. Il problema è ideologico e di una minoranza”.

Minoranza di cui fa parte Tommaso Cacciari, leader del movimento No Space for Bezos, che cerca di spiegare al mondo le ragioni dell’avversione verso il nubendo, “un riccone che ha supportato l’elezione di Trump e condivide le sue decisioni politiche, guerre comprese”. Questa non è una città in svendita, dice. E le donazioni generose? “Una decisione presa al volo per tentare di rabbonire la città. Ma poi, un milione? Da uno che ha 212 miliardi? Ridicolo, sono come per me i 20 centesimi che dimentico nella lavatrice. Un’elemosina”.