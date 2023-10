Matrimonio autunno 2023, tendenze e consigli

Roma, 18 settembre 2023 – Sono tante le coppie che decidono di sposarsi in autunno. I motivi sono diversi. Questo periodo dell’anno è spesso considerato una stagione romantica, con le foglie che cambiano colore e creano uno sfondo pittoresco. L'aria fresca e nitida può aggiungere un tocco di magia all'evento. I colori offerti dalla natura, come i rossi, i gialli, i marroni e gli arancioni del foliage, possono essere utilizzati per creare allestimenti suggestivi per il matrimonio e aggiungere un tocco di eleganza e originalità alla cerimonia e al ricevimento. Tendenzialmente potrebbe esserci meno concorrenza nelle richieste delle location rispetto a quanto accade in primavera e in estate. Il clima è ancora piacevole, con temperature moderate che rendono più confortevole i festeggiamenti. Anche per la luna di miele potrebbero esserci non pochi vantaggi, tra cui prezzi più bassi per i viaggi e destinazioni meno affollate rispetto all’alta stagione.

Dress code

Sia la sposa che lo sposo dovrebbero prendere in considerazione il clima autunnale quando scelgono i loro abiti da matrimonio. La sposa dovrebbe optare per un vestito con maniche lunghe o a tre quarti, realizzato con tessuti più pesanti, come il raso, il velluto o la seta pesante. Sono colori adatti alla stagione il bianco crema, l'avorio, lo champagne, il marrone o il bordeaux sono scelte adatte per un matrimonio autunnale. È bene avere con sé un coprispalle, una sciarpa o un mantello coordinato che possa essere indossato all'aperto o durante le cerimonie in chiesa e indossare scarpe chiuse o stivaletti ad hoc.

Per lo sposo, ci vorrebbe un abito in tessuto più pesante, come la lana o il velluto, in blu scuro, grigio antracite o marrone, con cravatta o papillon e scarpe eleganti in pelle nera o comunque scura. Si può aggiungere un fazzoletto da taschino o spille per il bavero che richiamino i colori del tema scelto dagli sposi. Sul fronte degli invitati, le signore possono indossare abiti lunghi o midi, in velluto o in seta, tailleur con giacche e pantaloni o jumpsuit eleganti. Per quanto riguarda l’abbigliamento maschile, con completi sartoriali di colori scuri come blu o grigio antracite non si sbaglia mai.

Location

Per un matrimonio autunnale sono belle le location che riflettono le atmosfere di stagione, come una tenuta con giardini colorati, una fattoria rustica o un vigneto solo per fare alcuni esempi. In generale sarebbe bene avere sempre un piano B a disposizione in caso di pioggia, per offrire riparo agli ospiti e proseguire i festeggiamenti all’asciutto.

Per gli interni si possono usare in modo creativo i colori tipici del periodo come l'arancione, il rosso, il marrone e il giallo per la tavolata, i fiori usando zucche, erbe, spezie (cannella, noce moscata, pimento), uva, legni, juta e foglie secche. Fiori di stagione come i crisantemi, i girasoli, le verbene, le camelie, le dalie, i crochi, possono abbellire il bouquet da sposa, le decorazioni e i tavoli.

Per gli allestimenti e i dettagli di un matrimonio autunnale sono apprezzate tonalità calde come il rosso scuro, il carminio, l’ocra, il senape, l'arancione, il giallo, il marrone, il verde oliva e il color terracotta, ideali per creare subito un'atmosfera calda e accogliente.

Per il tardo pomeriggio o la sera si possono illuminare e valorizzare gli spazi con lanterne, candele e luci decorative. In accordo con chi si occupa del catering si possono includere piatti tipici dell'autunno come zucche ripiene, tacchino, torte di mele e bevande calde come il sidro di mele. Scegliete una colonna sonora con brani romantici e rilassanti. Considerate la possibilità di regalare ai vostri ospiti dei piccoli souvenir a tema autunnale, come confetture fatte in casa o sacchetti con tè, tisane e infusi.

