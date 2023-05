Andrea Agnelli si è sposato con Deniz Akalin, matrimonio top secret in Umbria. C’erano gli amici bianconeri

Perugia, 1 maggio 2023 – Un matrimonio tra pochi intimi quello tra Andrea Agnelli e Deniz Akalin. Doveva essere riservato e così è stato tanto che la notizia è trapelata solo due giorni dopo il ‘sì’.

L’ex presidente della Juventus e la compagna, madre delle figlie, si sono sposati sabato 29 aprile a Lisciano Niccone, un paesino in provincia di Perugia. Una quarantina gli invitati, che dopo la cerimonia hanno poi festeggiato in un esclusivo resort della zona, il Castello di Reschio, in passato meta di molte star, anche internazionali.

Non potevano mancare gli amici bianconeri, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Pavel Nedved. E’ stata proprio la fidanzata dell’ex centrocampista ceco, Dara Rolins, a postare su Instagram l’unico video delle nozze in circolazione.

Andrea e Deniz sono sempre stati una coppia discreta, lontana dai riflettori, se non fosse per quelle esternazioni pubbliche nei giorni “più bui” per lui, quelli dell’addio alla presidenza bianconera. In quell’occasione Agnelli aveva ringraziato la compagna per la vicinanza. Lei aveva risposto sui social: “Solo io e te sapremo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che ci hai messo”. Elencando i successi della sua gestione: “Nove campionati consecutivi di Serie A, 5 coppe italia di cui 4 di fila , 4 supercoppa, 5 campionati femminili consecutivi, 2 coppe italia femminili, 3 supercoppe femminili, 1 coppa itallia di serie c. nessuno te li può togliere e dubito che qualcuno riuscirà mai ad avvicinarsi alla vittoria di 29 trofei (....) perseverante, determinante. La responsabilità ce l’hai nel sangue. Mai una volta che sei scappato, anche se quando significava prenderti la colpa per gli altri o per errori che non erano tuoi. Ci metti sempre la faccia sulle sconfitte, sui momenti difficili, sulle decisioni difficili. Vorrei avere la metà del coraggio, dell’ntegrità e della decenza che hai tu. Oggi, non solo sono al tuo fianco, ma lo sono con orgoglio e ti ringrazio per tutto quello che hai realizzato in questi anni”. Parole degne di un grande amore, suggellato due giorni fa con i fiori d’arancio.