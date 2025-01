Matrimoni vip indimenticabili: da Grace Kelly a Elizabeth Taylor e Richard Burton

Nell’immaginario collettivo ci sono immagini di matrimoni che, nei film e nelle soap opera, sono diventati indimenticabili. Chi non ricorda le nozze “a cavallo” sulla spiaggia tra Brooke e Ridge in “Beautiful”? Sul grande schermo non possiamo citare, come esempi, quelli de “Il padre della sposa” con la splendida Elizabeth Taylor o le avventure divertenti de “Il matrimonio del mio migliore amico”. Poi ci sono quelli interrotti, come nella celebre scena de “Il Laureato”. Sono numerose le scene rimaste impresse ma ci sono nozze reali, davvero avvenute, che hanno saputo essere uniche e rimanere indelebili per migliaia di persone. Ecco qualche esempio. Le ricordavate tutte?

Céline Dion e René Angélil

La cantante si è sposata in una sontuosa cerimonia alla Basilica di Notre-Dame di Montréal il 17 dicembre 1994. Le nozze ebbero un tale clamore mediatico da essere state trasmesse in diretta televisiva in Canada, dove gli spettatori hanno visto la sposa camminare lungo la navata mentre indossava uno splendido abito di Mirella e Steve Gentile. Per completare il suo look, la cantante canadese indossava un copricapo di cristalli Swarovski diventato subito al centro del sogno di numerose spose. In passato l’uomo, oggi purtroppo scomparso dopo una lunga malattia, si era sposato già due volte, una con Denyse Duquette dal 1966 al 1972 e poi con la cantante Anne Renée dal 1974 al 1985.

La coppia raccontò che ebbero il loro primo appuntamento ufficiale quando lei aveva 19 anni e decisero di tenere al segreto la loro relazione (e lontana dai riflettori) a causa della loro differenza di età di 26 anni. La cantante ricordò: “"In un certo senso siamo rimasti calmi per via della mia carriera. Vivevo quell'amore in segreto. Quando ero nell’età giusta di poterlo dire alla gente... È stato come “bang! Amore! L'amore vince sempre!”".

René Angélil era un imprenditore e produttore discografico. Morì il 14 gennaio 2016, pochi anni dopo essere riuscito a diventare genitore di due gemelli dopo un trattamento di fecondazione in vitro. Il 23 ottobre 2010, infatti, Céline Dion diede alla luce due gemelli tramite parto cesareo.

Grace Kelly e il principe Ranieri III

Sono passati decenni da quel giorno ma, ancora oggi, resta impresso nella storia ed è visto come uno dei matrimoni più fiabeschi di sempre. La stessa storia (vera), del resto, aveva proprio il sapore di una favola. Lei, bellissima star di Hollywood che è diventata principessa per amore e poi la cerimonia e l'abito della sposa che hanno fatto sognare tutto il mondo.

Le loro nozze si sono svolte nella cattedrale di Monaco e l'attrice premio Oscar, per l’occasione, aveva indossato un abito Helen Rose donato dallo studio di Hollywood MGM, che da allora fu fonte di ispirazione per tutte le spose in procinto di fare il grande passo. Per l’occasione, inoltre, il velo circolare era stato volutamente ideato per non oscurare il bellissimo volto della sposa, al centro dell’attenzione della folla di invitati e curiosi, desiderosi di assistere a una giornata che stava già entrando nella storia.

Angelina Jolie e Brad Pitt

Bisogna ricordare quel giorno senza pensare poi alla burrascosa separazione e alle accuse reciproche che hanno riportato gli ex coniugi al centro di uno scontro mediatico, riportato dai siti di tutto il mondo. La bella attrice, ai tempi, disse: “Ci si sente diversi, è bello essere marito e moglie”. I due hanno detto “Sì” il 23 agosto 2014 al Castello di Miraval, in Francia. E l'hanno fatto, soprattutto, per i loro sei figli che sognavano le nozze dei loro genitori. E così sono stati accontentati: “I bambini ci hanno detto "Fatelo" e noi abbiamo risposto: "Lo facciamo"”. Non c'era la torta e così Pax ne ha fatta una e poi tutti insieme hanno creato i cuscini per gli anelli. È stato bello vederli così emozionati”.

Lady Diana e il Principe Carlo

Era il 19 luglio 1981 quando la coppia si unì in matrimonio. Il loro legame fu reso pubblico nel luglio del 1980 e pochi mesi dopo, il 24 febbraio 1981, la coppia ha annunciato il fidanzamento. Lady D aveva appena 19 anni e si ritrovò al centro dei media e del gossip. Secondo quanto poi emerso, la Spencer rispose a una presunta telefonata di Camilla Parker-Bowles e sospetta un possibile tradimento da parte del futuro marito. Ma ormai è tardi per annullare le nozze e così, nel luglio del 1981, nonostante il principe avesse fatto realizzare un prezioso braccialetto per Camilla, avvengono le nozze tra i due.

Il loro matrimonio fu trasmesso in mondovisione e seguito da circa 750 milioni di persone. Inoltre, altre 600mila persone si riversarono per le strade di Londra con la missione di poter vedere gli sposi.

Quello tra il principe Carlo e Lady D è stato definito come il "matrimonio del secolo", che però ha avuto un epilogo purtroppo noto a tutti: la separazione, il divorzio e la tragica morte di Lady D in un incidente stradale.

Elizabeth Taylor e Richard Burton

La vita sentimentale dell’attrice è stata sicuramente burrascosa. Nel corso della sua vita si è sposata otto volte. Di queste, due volte con Richard Burton. Si conobbero nel 1963 sul set del film Cleopatra (dove la Taylor era protagonista) e si sposarono una prima volta dopo aver divorziato dai rispettivi partner. Passarono dieci anni dal primo «Sì», poi scelsero di divorziare nel 1974, per poi, l’anno seguente, decidere nuovamente di convolare a nozze e poi, ancora una volta, divorziare nel 1976.

Il primo matrimonio avvenne a Montreal il 15 marzo del 1964 e la sposa finisce su tutte le pagine dei giornali anche grazie alla scelta curiosa del suo abito, giallo, per l’occasione speciale. Era un vestito corto in organza di seta color giallo mimosa, con un taglio impero, che arriva poco sotto il ginocchio. Aveva anche una scollatura arrotondata e maniche a sbuffo. Il look, pensato nei minimi dettagli, era impreziosito da una spilla di Bulgari (ad avergliela regalata era stato il futuro marito) e da una elaborata acconciatura in cui la lunga treccia di capelli è decorata con giacinti bianchi.