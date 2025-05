Matilda De Angelis: «Roberta è il personaggio più bello e forte che abbia mai interpretato»

Cannes, 20 maggio 2025 - «Mi sono sentita in balia di un sogno. Elodie l’amavo già, con Valeria Golino ci ho messo un attimo», dice Matilda De Angelis (29 anni). «Penso sia il ruolo più bello e più forte che abbia mai interpretato, e il più totalizzante». In Fuori di Mario Martone, Matilda De Angelis è Roberta, ex detenuta dalla personalità dominante nei corridoi del carcere e anche all’esterno. È bella, sfrontata e, insieme, estremamente fragile, devastata nel profondo, come lo sono state tante ragazze e tanti ragazzi della sua generazione. Una performance impressionante, a partire dal romanesco denso, greve che declina per tutto il film. Un personaggio anarchico, ribelle, provocatorio in ogni atteggiamento, che seduce e inquieta il personaggio di Goliarda Sapienza, interpretato da Valeria Golino. Che la guarda, la ammira, se ne sente attratta, ma la sente anche inevitabilmente lontana. Da un taxi a una metropolitana, da un caffè in piazza del Popolo ad un altro in periferia, sono litigi, scontri, abbracci, baci, improvvisi up and down dell'attrazione reciproca. «Ad oggi, è il personaggio più bello e forte che io abbia mai interpretato», dice Matilda De Angelis. «Ho interpretato Roberta attraverso gli occhi di Goliarda, e quegli occhi si portavano dietro l’amore, la sensibilità, il rispetto con lei la guardava. E poi sono stata guardata con quegli occhi da Valeria Golino, e prima ancora da Mario e da Ippolita»