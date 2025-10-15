"Materialismo magico al femminile": è il Padiglione Italia

Il Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 sarà curato da Cecilia Canziani con il progetto di Chiara Camoni dal titolo Con te con tutto. Lo ha annunciato ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il progetto presentato è stato scelto tra la terna selezionata dalla Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico a due fasi promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Canziani, nata a Roma nel 1976, è una curatrice indipendente e storica dell’arte; Camoni, nata a Piacenza nel ’74, vive e lavora in Alta Versilia, ed è considerata una delle voci più significative del panorama artistico italiano: la sua pratica si distingue per un innovativo approccio alla scultura e all’assemblaggio che parte dal recupero di oggetti, materiali di scarto ed elementi naturali, con un uso concettuale della ceramica.

La terna di curatori presentata al Ministro era così composta: Canziani, con Con te con tutto di Camoni; Valentino Catricalà, con il progetto Scola Aperta del duo Formafantasma; Marta Papini, con il progetto Parlare di notte di Guglielmo Castelli e Giulia Cenci. Per il ministro Giuli: "La proposta di Canziani con Camoni è una notevole declinazione al femminile di un “materialismo magico“ che antichizza il presente, con sapienti evocazioni mediterranee, citazioni e imitazioni trascendenti. Il progetto mostra una rara capacità di trasformazione della Natura in un laboratorio artistico vivente".

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e Commissario del Padiglione Italia, Angelo Piero Cappello: "Il progetto scelto risponde pienamente alle tematiche al centro della Biennale Arte di Koyo Kouoh, che intende concentrarsi su “tonalità minori“, ovvero isole di bellezza, pensiero e resilienza spesso ignorate. La proposta della curatrice si distingue per la sua capacità di intrecciare il fare artigianale e la riflessione sul femminile in una narrazione che celebra la collaborazione e la trasformazione della materia come atto poetico". Cecilia Canziani, nell’apprendere la sua nomina, ha dichiarato: "Sono onorata e felice. È una gioia speciale poter affrontare questo importante appuntamento accanto a Chiara Camoni, un’artista con la quale ho condiviso molta parte del mio percorso".

Per la Commissione di Valutazione – composta da Angelo Piero Cappello, Claudio Varagnoli, Ester Coen, Luca Cerizza e Valerio Terraroli – il progetto Con te con tutto evidenzia "lo sviluppo di una visione altamente originale della creatività condivisa, ponendo al centro l’amicizia femminile e il superamento dei limiti dell’autorialità".