Ritirati 100mila materassi venduti su Amazon: rischio incendio

Mentre Jeff Bezos è impegnato negli ultimi preparativi del suo sontuoso matrimonio a Venezia, il suo colosso, Amazon, è alle prese con una gatta da pelare negli Stati Uniti. Ecco di cosa si tratta.

Richiamati migliaia di materassi potenzialmente pericolosi

Circa 100 mila americani potrebbero trovarsi a dormire su materassi potenzialmente pericolosi. Il marchio Crayan, venduto esclusivamente su Amazon, ha avviato un richiamo urgente dopo che alcuni suoi modelli non hanno superato i test federali di infiammabilità previsti dalle normative USA. Il richiamo, annunciato ufficialmente dalla US Consumer Product Safety Commission (CPSC) riguarda i materassi Crayan da 10 e 12 pollici, venduti tra luglio 2022 e giugno 2024 nelle misure Twin, Full, Queen e King, a un prezzo compreso tra 100 e 200 dollari. Non sono stati segnalati incidenti o feriti, ma i materassi non rispettano le severe norme che mirano a prevenire la propagazione rapida delle fiamme durante il sonno, un rischio che può diventare mortale in pochi secondi.

L’azienda ha contattato direttamente i clienti

I prodotti, realizzati in Giappone e commercializzati da un’azienda con sede in Cina tramite la piattaforma di Amazon, sono ora oggetto di un rimborso totale per tutti i clienti verificati. Crayan ha iniziato a contattare i clienti interessati. Secondo la normativa federale, è illegale rivendere o donare un prodotto oggetto di richiamo. Al momento, tutti i prodotti di questo marchio risultano “non disponibili” sulla vetrina Amazon. L’incidente solleva interrogativi sul controllo di qualità e la responsabilità dei marketplace digitali nei confronti dei consumatori, in particolare quando si tratta di beni legati alla sicurezza domestica. Quando Amazon vende direttamente un prodotto, specialmente nel caso dei suoi marchi esclusivi o private label (come Amazon Basics), effettua dei controlli di qualità, che possono includere la selezione e audit dei fornitori, i test di conformità alle normative e la verifica della qualità dei materiali e dei processi di produzione.