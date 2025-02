MasterChef Italia 2025: doppia eliminazione shock nella puntata del 13 Febbraio

La puntata del 13 febbraio 2025 di MasterChef Italia 14 ha regalato al pubblico momenti di grande intensità, con prove innovative e ospiti di calibro internazionale. La serata si è conclusa con due eliminazioni sorprendenti, che hanno modificato gli equilibri della competizione.

Mystery Box: un tuffo nel passato

La serata è iniziata con una Mystery Box dal sapore nostalgico. I concorrenti hanno trovato sul proprio banco una foto di sé stessi da adolescenti e sono stati affiancati da giovani studenti di istituti alberghieri provenienti da tutta Italia. Le coppie, formate da un concorrente e un giovane aspirante chef, hanno dovuto collaborare utilizzando ingredienti "baby", come mini banane, fiori di zucca e peschiole. La prova si è svolta a staffetta, con alternanza ogni 10 minuti, culminando in un finale a quattro mani. Tra i piatti presentati, il rollé di tacchino con mousse di tacchino e spinaci in fiori di zucca, crema di patate e papaya e peschiole al burro, realizzato da Jack e Leonardo, ha conquistato i giudici, garantendo loro la vittoria della prova.

Invention Test: la cucina olistica di Rasmus Munk

La seconda prova ha visto come protagonista lo chef danese Rasmus Munk, due stelle Michelin e ottavo nella classifica dei 50 Best Restaurants. Munk ha introdotto i concorrenti al concetto di cucina olistica, una filosofia che va oltre il semplice piatto, utilizzando ingredienti insoliti e tecniche innovative per creare un'esperienza multisensoriale. I concorrenti hanno dovuto reinterpretare questa visione, mettendo alla prova la loro creatività e capacità tecnica. Non tutti sono riusciti a soddisfare le aspettative dei giudici e dell'ospite, portando a valutazioni critiche.

Eliminazioni inaspettate

La serata ha riservato due eliminazioni che hanno scosso la Masterclass. Claudio, uno dei concorrenti più amati dal pubblico, non è riuscito a convincere con il suo piatto nell'Invention Test ed è stato il primo a dover abbandonare la competizione. Successivamente, durante il Pressure Test, Katia, considerata una delle favorite per la vittoria finale, ha commesso errori decisivi che le sono costati il grembiule. Le loro uscite hanno lasciato un vuoto nella cucina di MasterChef e hanno ricordato a tutti quanto sia imprevedibile e spietata la competizione.

Ospiti stellari e prove impegnative

Oltre a Rasmus Munk, la puntata ha ospitato anche la chef francese Hélène Darroze, tre stelle Michelin, che ha proposto una sfida basata sulla reinterpretazione di piatti tradizionali francesi. Le prove della serata hanno messo a dura prova le competenze dei concorrenti, richiedendo loro di uscire dalla propria zona di comfort e di dimostrare versatilità e innovazione.

Verso la finale

Con l'uscita di scena di Claudio e Katia, la competizione si fa sempre più serrata. I concorrenti rimasti dovranno affrontare le prossime sfide con determinazione e creatività, consapevoli che ogni errore potrebbe essere fatale. La strada verso la finale è ancora lunga e ricca di insidie, ma anche di opportunità per dimostrare il proprio talento culinario.

La puntata del 13 febbraio 2025 ha evidenziato l'alto livello di competizione e la necessità per i concorrenti di adattarsi rapidamente a situazioni impreviste, mantenendo sempre alta la qualità dei propri piatti. Il pubblico attende con trepidazione le prossime puntate, curioso di scoprire chi riuscirà a emergere e a conquistare il titolo di MasterChef Italia.