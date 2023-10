"Massimo Giletti rientra in Rai: "Ripartire dal basso"

Ripartire dal basso per rientrare in Rai: scherza Massimo Giletti, guanti rossi e caschetto giallo di ordinanza, mentre lavora al montaggio del “glass“ di Viva Rai2 (al via il 6 novembre alle 7) nella nuova location del Foro Italico a Roma, in un video postato ieri da Fiorello su Instagram. "Il direttore generale mi aveva detto: “guarda che se vuoi tornare in Rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso“. E io ho detto: “nessun problema“", ha spiegato Giletti, 61 anni (foto in alto). Poco dopo è stato Roberto Sergio, amministratore delegato Rai ad annunciarlo ufficialmente: "Sì, è vero, nel prossimo anno arriverà

Giletti. Questo vuol dire che ritornerà. Nel 2024 lo vedremo".

Sempre ieri l’ad Sergio si è anche soffermato sul “caso“ Pino Insegno che con il suo Mercante in fiera staziona su Raidue intorno al 2%: "Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma – ha detto Sergio –. Insegno è un professionista serio, che ha accettato una sfida molto complessa. Il suo programma non verrà chiuso". Sul debutto martedì sera del nuovo programma d’inchiesta Avanti popolo di Nunzia De Girolamo partito su Raitre con 574mila spettatori e il 3,6% di share, ben al di sotto della concorrenza (da Floris su La7 con 1.274.000 spettatori e 8.1% di share alla Berlinguer su Rete4, in calo con 869.000 telespettatori e 6,5%), l’ad ha annunciato che che a breve arriveranno nuove trasmissioni, come Far West di Salvo Sottile, a dimostrazione "che vogliamo proseguire con il giornalismo d’inchiesta". Poi l’anno prossimo, per le celebrazioni dei 70 anni della tv e i 100 anni della radio, saranno poi Pippo Baudo e Renzo Arbore a "tenere il fil rouge".