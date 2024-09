Contorno occhi, guida ai massaggi antirughe fai date

I segni che si formano attorno a gli occhi sono traccia delle nostre emozioni: raccontano le risate, i sorrisi, la stanchezza, la tristezza e le eventuali notti insonni. Le zampe di gallina e altri inestetismi analoghi possono essere trattati con una cura mirata e costante per mantenere uno sguardo fresco, riposato e visibilmente più giovane.

Routine

Per preservare la giovinezza dello sguardo e attenuare i segni di stanchezza, come borse e occhiaie, è fondamentale integrare prodotti specifici nella propria beauty routine. Alcuni prodotti appositamente per questa delicata zona del viso aiutano a rivitalizzare, rassodare e donare freschezza alla pelle.

Micromassaggi

Sia al mattino che alla sera, bisogna picchiettare un siero specifico su tutto il contorno occhi. Quindi occorre massaggiare delicatamente con le dita prima la palpebra superiore e poi la zona esterna degli occhi, con movimenti leggeri dal centro verso l’interno, per tre volte. Bisogna trattare nello stesso modo anche la zona sotto gli occhi, iniziando dall'angolo esterno, per poi proseguire verso il centro, e arrivare, infine, all'angolo interno, sempre per tre volte. Non bisogna trascurare nemmeno la cosiddetta ruga del leone o ruga del pensatore, cioè il solco verticale che può comparire in fronte, tra le sopracciglia: questo piccolo avvallamento va disteso ripetutamente dal basso verso l’alto.

Crema occhi

Il rituale di bellezza del contorno occhi si conclude applicando una crema specifica con movimenti dall'interno verso l'esterno di quest’area. Si tratta di gesti mirati che aiutano a distendere i tratti e mantenere un aspetto più luminoso e giovane. Per contrastare le occhiaie, si può scegliere una crema che stimoli il microcircolo. Contro borse e occhi gonfi serve un cosmetico idratante e rinfrescante. Se la pelle è secca e rugosa, occorre un cosmetico levigante. Se il contorno occhi appare rilassato, si può provare una crema rassodante con effetto lifting, leggermente illuminante.

Trattamento specifico

Una o 2 volte alla settimana bisognerebbe fare una maschera levigante anti-borse, formulata per agire in soli 10 minuti. Grazie a ingredienti vegetali, questo trattamento può reidratare la pelle, attenuando rughe, borse e occhiaie e minimizzando le linee più sottili.

Errori da non fare

Quando si tratta di prendersi cura del contorno occhi, è importante evitare alcuni errori comuni che possono compromettere l’efficacia dei trattamenti o addirittura provocare danni all’epidermide. Applicare creme viso generiche o troppo pesanti su questa zona può irritare la pelle o peggiorare la comparsa di borse e occhiaie. È bene scegliere sempre prodotti formulati appositamente per questa zona delicata.

Il contorno occhi è particolarmente vulnerabile ai danni solari, dunque non va trascurato l'uso di un prodotto con SPF anche in questa area per prevenire rughe e macchie. Per ottenere risultati ben visibili bisogna essere pazienti e costanti.