Marzo in giardino: quali fiori piantare per una fioritura spettacolare

Le prime giornate di sole sono un invito a uscire all’aperto e fare il pieno di vitamina D tornando ai piccoli lavori da fare in giardino. Con l’inizio della bella stagione, infatti, il periodo fra fine febbraio e il mese di marzo rappresenta un buon momento per piantare fiori destinati a regalarci splendide fioriture nei mesi successivi.

Alcune varietà, se messe a dimora in questo periodo, fioriranno fra la primavera e l’inizio dell’estate o in autunno, donando colore e vitalità agli spazi verdi. Dai bulbi più classici fino a specie insolite e decorative come i fiori di cipolla e aglio, la scelta è ampia. Ecco alcuni fiori che ci faranno innamorare grazie a fioriture spettacolari.

Bulbi a fioritura estiva e autunnale

I bulbi sono tra le piante più semplici da coltivare e, se piantati in questo periodo, assicurano fioriture spettacolari nei mesi più caldi. I gladioli, con le loro alte spighe fiorite, saranno perfetti per bordure e aiuole, perché riescono a creare un effetto scenografico grazie alle molte tonalità disponibili, dal bianco puro al rosso intenso. Le dalie, invece, sono ideali per chi desidera un’esplosione di colori durante l’estate. Con le loro forme particolari e i petali ricchi e stratificati, si adattano a ogni tipo di giardino e continuano a fiorire fino all’inizio dell’autunno.

Un’altra opzione affascinante è rappresentata dai gigli, piante eleganti e profumate che si distinguono per le diverse varietà, dai gigli orientali, con i loro petali arricciati e il profumo intenso, fino ai gigli asiatici, più semplici ma altrettanto decorativi. Anche l’agapanthus, conosciuto come giglio africano, è un’ottima scelta per chi desidera un tocco esotico. Le sue infiorescenze blu o bianche, disposte a ombrello su steli lunghi e sottili, creano un impatto visivo straordinario nei giardini estivi.

Fiori insoliti: cipolle e aglio ornamentali

Tra le fioriture più particolari e meno conosciute, i fiori di cipolla e l’aglio ornamentale meritano un’attenzione speciale. L’Allium giganteum, con le sue enormi sfere lilla su lunghi steli, dona un effetto architettonico unico e si abbina perfettamente a piante dal fogliame delicato. L’Allium sphaerocephalon, invece, produce fiori più piccoli ma altrettanto affascinanti, caratterizzati da una colorazione rosso porpora in grado di dare movimento e colore alle aiuole.

Anche le cipolle selvatiche, spesso considerate semplici ortaggi, possono sorprendere per la loro bellezza. Alcune varietà producono fiori bianchi o rosati riuniti in piccoli grappoli, che non solo decorano il giardino, ma attirano anche api e farfalle, contribuendo alla biodiversità. Oltre al valore ornamentale, si tratta di piante che richiedono pochissime cure e si adattano bene a diversi tipi di terreno: la scelta ideale per un giardino intrigante senza eccessive necessità di manutenzione.

Piante perenni per fioriture future

Chi desidera un giardino che si rinnovi ogni anno senza dover ripiantare può optare per le piante perenni, che proprio in questo periodo possono essere seminate o messe a dimora. I lupini, con le loro spighe alte e dai colori vivaci, sono perfetti per dare struttura alle aiuole e creare giochi di altezze e volumi. Invece, il delphinium, con le sue fioriture spettacolari in tonalità di blu e viola, è una delle scelte migliori per chi ama le piante slanciate e sofisticate.

L’echinacea, oltre a essere apprezzata per le sue proprietà medicinali, è una pianta estremamente decorativa, grazie ai suoi fiori simili a margherite con petali che sfumano dal rosa al porpora. Resistente alla siccità e poco esigente in termini di cure, è ideale anche per chi non ha molto tempo da dedicare al giardinaggio. Un’altra scelta interessante è la malvarosa, una pianta antica, che produce grandi fiori in tonalità pastello, perfetti per creare angoli romantici nel giardino.

Rampicanti da piantare in marzo per un effetto scenografico

Marzo è il momento perfetto per piantare rampicanti fioriti, che decoreranno muri, pergolati o recinzioni con fioriture rigogliose. Il glicine, con i suoi grappoli di fiori profumati nei toni del viola e del bianco, è una delle scelte più spettacolari per pergole e archi. Anche la clematide, con le sue fioriture abbondanti e delicate, può essere piantata ora: donerà intense fioriture con colori vivaci tra la tarda primavera e l’estate.

Chi ama le piante esotiche può optare per la passiflora, che oltre a fiorire per diversi mesi, attira api e farfalle. Il gelsomino e il falso gelsomino, invece, sono perfetti per chi desidera una fioritura persistente, mentre la bignonia, con i suoi fiori a trombetta arancioni, regalerà un tocco unico al giardino.

Fiori annuali da seminare ora per un’estate colorata

Alcune piante annuali possono essere seminate già in questo periodo, sia in serra che direttamente in piena terra nelle zone dal clima più mite. Le zinnie, per esempio, sono fiori estremamente vivaci che resistono bene al caldo e regalano fioriture abbondanti per tutta l’estate. Anche i papaveri della California sono un’ottima scelta per chi ama un giardino dall’aspetto naturale e spontaneo: con i loro petali leggeri e le tonalità aranciate o gialle, daranno un tocco selvatico e allegro alle aiuole.

Le bocche di leone, presenti in moltissimi colori, sono perfette per aiuole e bordure, grazie alla loro capacità di creare macchie di colore intense e persistenti. Infine, le cosmee sono tra le piante più romantiche e delicate, con i loro fiori leggeri e le sfumature che vanno dal bianco al rosa intenso, in grado di attirare farfalle e api, favorendo la biodiversità.