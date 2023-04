Morta Mary Quant, ‘mamma’ della minigonna (che indossò anche a Buckingham Palace)

Londra, 13 aprile 2023 – E’ morta all’età di 93 anni Mary Quant, stilista inglese che deve la sua fama alla minigonna. Un’ “eccezionale innovatrice”, ricorda la famiglia annunciando la sua scomparsa, il cui “talento lungimirante e creativo ha dato un contributo unico alla moda britannica” e non solo. Nel Regno Unito puritano degli anni ‘60 la pioniera Barbara Mary Quant punta sulla miniskirt, una scelta vincente destinata a fare la storia. La gonna tagliata sopra il ginocchio su collant fantasia diventerà presto uno status-simbolo, icona della ‘Swinging London’, la Londra edonista, ottimista e creativa e dell’emancipazione femminile e sessuale che culiminerà nel Sessantotto.

Mary Quant anticipa e cavalca l’onda. I suoi genitori gallesi, professori alla London University, la volevano insegnante, con un futuro borghese e tranquillo, lei sceglie la moda e il suo potere dirompente.

Nata a Blackheath l'11 febbraio 1934, in un sobborgo di Londra, parte con un atelier e negozio bazaar in Kings Road nel 1955, dove, con il futuro marito Alexander Plunket Green, vende capi colorati, semplici, giovanili, che non si vedono nei negozi convenzionali. D’altra parte Barbara Mary è convinta che "somigliare a un adulto è una cosa brutta, allarmante e terrorizzante, soffocante, vincolante e orribile".

Nel giro di 10 anni Quant arriva a possedere un impero, con una linea di cometici e calzature che vanno a ruba. Il suo Ginger Group esporta i prodotti negli Usa.

La High Priestess of Sixties fashion, l'alta sacerdotessa della moda degli anni Sessanta, come la definì lo scrittore Bernard Levin, ha la sua consacrazione a Buckingham Palace quando, nel 1966, si presenta in minigonna – di cui si è ormai intestata l’invenzione contestandola a André Courregès – alla cerimonia con la quale la regina Elisabetta le conferisce il titolo di Dama dell'Ordine dell'Impero Britannico. Le gambe ‘nude’ non sono più uno scandalo, neanche a corte.