Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. Il messaggio ai fan

Roma, 1° ottobre 2025 – È ufficialmente finita la storia d'amore tra Martina De Iannon e Ciro Solimeno . Dopo settimane di rumors che raccontavano di una crisi in atto, la coppia nata sotto i riflettori di 'Uomini e Donne' si è detta addio. Solo otto i mesi che hanno trascorso insieme. Entrambi hanno affidato un messaggio social diretto ai fan la notizia della rottura.

Il messaggio ai fan

"ll cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine , lasciano un'impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili" ha scritto De Ioannon nelle sue Instagram stories.

E ha continuato: “Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio, di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile”.

La ragazza si è, poi, rivolta ai fan: "Grazie per averci sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi . I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre".

Pochi minuti dopo anche l'ex corteggiatore salernitano ha scritto lo stesso identico messaggio sul suo profilo social e, poi, ha aggiunto: "In questo momento così delicato, voglio solo dire grazie. A chi ci sta scrivendo, a chi ci dedica un pensiero, a chi mi fa sentire meno solo . Il vostro affetto è un abbraccio silenzioso ma potente".

Martina e Ciro: com'era nato l'amore

Martina De Ioannon aveva raggiunto la notorietà partecipando nell'estate 2024 a 'Temptation Island' in coppia con lo storico fidanzato Raoul Dumitras. La ragazza aveva scritto al programma perché riteneva il suo compagno eccessivamente geloso e, al termine del viaggio nei sentimenti, i due si erano decisamente salutati.

Qualche mese dopo, De Ioannon era stata scelta come tronista per 'Uomini e Donne', il dating show condotto da Maria De Filippi . A corteggiarla erano arrivati ​​diversi ragazzi ma la sua attenzione si era subito focalizzata su Gianmarco Steri e Ciro Solimeno . Quest'ultima era stata la scelta del tronista dei due, da fine gennaio, erano diventati una coppia.

A otto mesi di distanza l’amore è finito e, dal comunicato diramato dalla coppia, non ci sarebbero interferenze di terze persone o ritorni di fiamma con li ex, solo vite evidentemente inconciliabili.